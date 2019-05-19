Вальверде подтвердил переговоры по Гризманну

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
Действительно, сейчас идут переговоры, но сезон еще не закончен. Осталось сыграть финал Кубка Испании. У нас есть шанс выиграть два титула, на этом и сосредоточимся.
А уж потом будет время обсудить всё остальное. Посмотрим, что произойдет. Гризманн - отличный игрок, мы так всегда говорили.
Аха-ха)
Аха-ха)
Забивают три пропускают четыре, явно проблема не в атаке а в обороне.
PS неужели в молодежке и академии никого нету чтобы покупать этих.
Забивают три пропускают четыре, явно проблема не в атаке а в обороне.
PS неужели в молодежке и академии никого нету чтобы покупать этих.
Но он сыграл слишком трусливо в ЛЧ с Ромой и с Ливерпулем.
Ни он ни месси не виноваты что ублюдок Дембеле ещё в первом матче не зыбил гол Ливерпулю когда месси вывел его почти на пустые ворота.
Гризман очень серьёзно усилит команду.
Но он сыграл слишком трусливо в ЛЧ с Ромой и с Ливерпулем.
Ни он ни месси не виноваты что ублюдок Дембеле ещё в первом матче не зыбил гол Ливерпулю когда месси вывел его почти на пустые ворота.
Гризман очень серьёзно усилит команду.
Но футбол это командная игра. Когда он выводит Коутиньо, Дембеле или Суареса на позицию один на один с вратарем и те с 3 метров не могут забить в этом не вина Месси а его деревянных партнеров.
Месси нежны забивающие партнеры чтобы снабжать голевыми.
Но футбол это командная игра. Когда он выводит Коутиньо, Дембеле или Суареса на позицию один на один с вратарем и те с 3 метров не могут забить в этом не вина Месси а его деревянных партнеров.
Месси нежны забивающие партнеры чтобы снабжать голевыми.
А так, я имел ввиду в первую очередь Ла Лигу, где Реал немного отпустил поводок, и некоторые чуть сократили разрыв в чемпионствах.
А так, я имел ввиду в первую очередь Ла Лигу, где Реал немного отпустил поводок, и некоторые чуть сократили разрыв в чемпионствах.
С таким суперзвездным составом, Барса еще долго будет брать Ла Лигу. Но идиоты будет твердить, что это заслуга Месси, а не миллиардного состава.
С таким суперзвездным составом, Барса еще долго будет брать Ла Лигу. Но идиоты будет твердить, что это заслуга Месси, а не миллиардного состава.