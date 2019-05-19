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Вальверде подтвердил переговоры по Гризманну

19 мая 2019, 10:07

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Действительно, сейчас идут переговоры, но сезон еще не закончен. Осталось сыграть финал Кубка Испании. У нас есть шанс выиграть два титула, на этом и сосредоточимся.

А уж потом будет время обсудить всё остальное. Посмотрим, что произойдет. Гризманн - отличный игрок, мы так всегда говорили.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил ALBA BARCELONA 21
   489 / 843
вчера в 01:14
Согласен но нужно разрушить идилию месси и компании, слишком льготные условия, суарес уже 2 года вообще не тянет, на выход давно,но нет друг месси как никак. и альбу и бускетса с пике тоже на выход. И все строить молодую и перспективную команду, а из стариков оставить только месси и видаля.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 15:29
Какие еще переговоры? Есть ценник в 120 лямов вот эту сумму выкладывайте и он ваш! Или он имеет в виду переговор с Гризманом по зарплате? А может хотят его развести на то чтобы как Коутинью часть трансфера сам оплатил? В любом случае Гризман от этого перехода проиграет и останется в дураках!
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 14:09
Затаскивают парня в джунглию.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 13:30
Будет скамейку штанами протирать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 13:11
Ага, всему свое время...
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил 112910315
   364 / 843
19 мая в 13:09
Неплохой, но переоценённый
Переоцененный игрок играет за одну команду и имеет много липовых наград.
112910315
112910315 ответил AmIIIeR89
   2 / 843
19 мая в 13:04
Походу я один, считаю Гризманна переоцененным безвольным бесхарактерным, но относительно неплохим игроком, регулярно становящимся невидимкой в важных матчах
Неплохой, но переоценённый
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил BARCELONA-BEST
   364 / 843
19 мая в 13:03
Давно пора. Месси гениальнейший игрок. Но даже его таланта не хватит чтоьы сделать Требл в одиночку. В этом сезоне 70-80% голов за Барсу забил Месси или отдал голевую. Но футбол это командная игра. Когда он выводит Коутиньо, Дембеле или Суареса на позицию один на один с вратарем и те с 3 метров не могут забить в этом не вина Месси а его деревянных партнеров. Месси нежны забивающие партнеры чтобы снабжать голевыми.
Коутиньо, Дембеле не занимаются богослужением.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
   364 / 843
19 мая в 13:00
Гризманн находится на грани предательства. Навуходоносор II заставит такую иуду платить дань;)
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил BARCDJIN
   364 / 843
19 мая в 12:57
ВАМОС ГЛООРЫ!
Ты совершил грех, ведь Гризманн еще не принял каталонскую веру, а ты его - принял.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил NGYRZ
   4 / 843
19 мая в 12:35
Бл..., всех мировых звезд скупили..., пока Перес ушами хлопает. С таким суперзвездным составом, Барса еще долго будет брать Ла Лигу. Но идиоты будет твердить, что это заслуга Месси, а не миллиардного состава.
А Реал зачем то за пешеходом Погбой охотится....
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 12:28
Ждемс когда будет официально объявлено.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил BARCDJIN
   59 / 843
19 мая в 11:55
Вот поэтому кто то вроде меня ждет Хави в команде..
Я жду твоего джин Хави в моем Реале
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил BARCELONA-BEST
   59 / 843
19 мая в 11:52
Вальверде не сказал бы что физрук. Но он сыграл слишком трусливо в ЛЧ с Ромой и с Ливерпулем. Ни он ни месси не виноваты что ублюдок Дембеле ещё в первом матче не зыбил гол Ливерпулю когда месси вывел его почти на пустые ворота. Гризман очень серьёзно усилит команду.
Вальверде не физрук для Атлетика итд но для любого гранда он физрук,поэтому он полетел в Ливерпуль не побеждать а удержать счет а такие гранды,как Пеп,Лёв,Клопп,Хаг идут на любые игры только побеждать.У грандов должны быть тренера,которые всегда хотят только доминировать на поле и никаких автобусов.Гризман отличное приобретение для Месси,так как у него нет поддержки,он один тащит команду,еще одного надо,Мбаппе,Неймара или Салаха.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил AmIIIeR89
   205 / 843
19 мая в 11:47
Не только ты один
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   221 / 843
19 мая в 11:42
Походу я один, считаю Гризманна переоцененным безвольным бесхарактерным, но относительно неплохим игроком, регулярно становящимся невидимкой в важных матчах
BARCDJIN
BARCDJIN ответил DXTK
   102 / 843
19 мая в 11:36
интерсно во сколько этот трансфер обойдется...... Коутиньо, Дембеле, Гризман боже сколько можно будет тратить и позволять так себя метелить в ЛЧ по три четыре гола вынимать, Забивают три пропускают четыре, явно проблема не в атаке а в обороне. PS неужели в молодежке и академии никого нету чтобы покупать этих.
Вот поэтому кто то вроде меня ждет Хави в команде..
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
   102 / 843
19 мая в 11:35
Не Вальверде победил чемпионат а Реал был безвольным.Любые приобретения физрука ничего не принесет в ЛЧ.Нет мужчин в Каталонии,чтобы выкинуть физрука и негодяя Бармотея в мусор
    DXTK
    DXTK
       122 / 843
    19 мая в 11:35
    интерсно во сколько этот трансфер обойдется...... Коутиньо, Дембеле, Гризман боже сколько можно будет тратить и позволять так себя метелить в ЛЧ по три четыре гола вынимать,

    Забивают три пропускают четыре, явно проблема не в атаке а в обороне.

    PS неужели в молодежке и академии никого нету чтобы покупать этих.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил ALBA BARCELONA 21
       41 / 843
    19 мая в 11:35
    Ты прав,деревянным на блюдочке подает Месси забивать,если забивали бы тогда и голевых передач было бы 34.Месси тащит Барсу,без Месси ничего не могут делать.Ничего не получится пока у руля физрук.Надеемся скоро заменит его Хави,который не терпит,если на поле не доминирует Барса в любых полях.Вальверде по духу не победитель,он для середняков как Атлетик.
    Вальверде не сказал бы что физрук.
    Но он сыграл слишком трусливо в ЛЧ с Ромой и с Ливерпулем.
    Ни он ни месси не виноваты что ублюдок Дембеле ещё в первом матче не зыбил гол Ливерпулю когда месси вывел его почти на пустые ворота.
    Гризман очень серьёзно усилит команду.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил BARCELONA-BEST
       59 / 843
    19 мая в 11:30
    Давно пора. Месси гениальнейший игрок. Но даже его таланта не хватит чтоьы сделать Требл в одиночку. В этом сезоне 70-80% голов за Барсу забил Месси или отдал голевую. Но футбол это командная игра. Когда он выводит Коутиньо, Дембеле или Суареса на позицию один на один с вратарем и те с 3 метров не могут забить в этом не вина Месси а его деревянных партнеров. Месси нежны забивающие партнеры чтобы снабжать голевыми.
    Ты прав,деревянным на блюдочке подает Месси забивать,если забивали бы тогда и голевых передач было бы 34.Месси тащит Барсу,без Месси ничего не могут делать.Ничего не получится пока у руля физрук.Надеемся скоро заменит его Хави,который не терпит,если на поле не доминирует Барса в любых полях.Вальверде по духу не победитель,он для середняков как Атлетик.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       41 / 843
    19 мая в 11:21
    Давно пора. Месси гениальнейший игрок. Но даже его таланта не хватит чтоьы сделать Требл в одиночку. В этом сезоне 70-80% голов за Барсу забил Месси или отдал голевую.
    Но футбол это командная игра. Когда он выводит Коутиньо, Дембеле или Суареса на позицию один на один с вратарем и те с 3 метров не могут забить в этом не вина Месси а его деревянных партнеров.
    Месси нежны забивающие партнеры чтобы снабжать голевыми.
    ATG
    ATG
       415 / 843
    19 мая в 11:04
    Пиииипеееец значит скорее всего возьмут ! Бартомеу ты вредитель!!! Верните Паульнье лучше)) Чувак пользы принёс за один сезон больше чем Коут с Дембеле и ещё некоторыми типами типо Малкома . А тут Гризман который играет тогда когда играет команда, а когда она забывает как забивать, Гризман не помощник . Нужен кто-то типо Кейна - но это нереально, но че то слушки есть такие. Ладно всё равно сколько не говори ниче не поменяется
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил NGYRZ
       59 / 843
    19 мая в 10:45
    Бл..., всех мировых звезд скупили..., пока Перес ушами хлопает. С таким суперзвездным составом, Барса еще долго будет брать Ла Лигу. Но идиоты будет твердить, что это заслуга Месси, а не миллиардного состава.
    Нет нормального состава Барсы,как ты считаешь,из приобретенных при физруке никто не заиграл а Дембеле ломается от дуновение ветра,поэтому у них был мандраж перед красными.Суарес играет за то,что дружить с Месси,при хорошем тренера она давно искал бы себе другой клуб.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил NGYRZ
       59 / 843
    19 мая в 10:42
    Если купать всех звезных игроков, шансы в ЛЧ будут гораздо больше, нежели у других. А так, я имел ввиду в первую очередь Ла Лигу, где Реал немного отпустил поводок, и некоторые чуть сократили разрыв в чемпионствах.
    Не Вальверде победил чемпионат а Реал был безвольным.Любые приобретения физрука ничего не принесет в ЛЧ.Нет мужчин в Каталонии,чтобы выкинуть физрука и негодяя Бармотея в мусор
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Groove000
       71 / 843
    19 мая в 10:37
    Толку-то от этого. ЛЧ нужна позарез
    Если купать всех звезных игроков, шансы в ЛЧ будут гораздо больше, нежели у других.
    А так, я имел ввиду в первую очередь Ла Лигу, где Реал немного отпустил поводок, и некоторые чуть сократили разрыв в чемпионствах.
    Colchoneros
    Colchoneros
       54 / 843
    19 мая в 10:28
    Решайте быстрее!
    Groove000
    Groove000 ответил NGYRZ
       150 / 843
    19 мая в 10:27
    Бл..., всех мировых звезд скупили..., пока Перес ушами хлопает. С таким суперзвездным составом, Барса еще долго будет брать Ла Лигу. Но идиоты будет твердить, что это заслуга Месси, а не миллиардного состава.
    Толку-то от этого. ЛЧ нужна позарез
    Novograd
    Novograd
       710 / 843
    19 мая в 10:23
    Зачем писать бредок
    NGYRZ
    NGYRZ
       71 / 843
    19 мая в 10:12
    Бл..., всех мировых звезд скупили..., пока Перес ушами хлопает.

    С таким суперзвездным составом, Барса еще долго будет брать Ла Лигу. Но идиоты будет твердить, что это заслуга Месси, а не миллиардного состава.
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