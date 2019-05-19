Вальверде подтвердил переговоры по Гризманну

Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий «Атлетико» .

Действительно, сейчас идут переговоры, но сезон еще не закончен. Осталось сыграть финал Кубка Испании. У нас есть шанс выиграть два титула, на этом и сосредоточимся.

А уж потом будет время обсудить всё остальное. Посмотрим, что произойдет. Гризманн - отличный игрок, мы так всегда говорили.