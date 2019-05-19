ПСЖ предлагает Де Хеа дождаться окончания срока действия контракта с МЮ

19 мая 2019, 13:13

Согласно информации британской прессы, ПСЖ не оставляет надежд приобрести права на голкипера «Манчестер Юнайтед» . При этом парижане хотят сэкономить и планируют подписать испанца в качестве свободного агента через год. Французский клуб уже поделился этой идеей с игроком.

«Манчестер Юнайтед» сообщил вратарю, что не готов удовлетворить его требования по зарплате (400 тыс. фунтов в неделю), а потому, скорее всего, контракт с футболистом продлен не будет.