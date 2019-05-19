ПСЖ предлагает Де Хеа дождаться окончания срока действия контракта с МЮ

Согласно информации британской прессы, ПСЖ не оставляет надежд приобрести права на голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. При этом парижане хотят сэкономить и планируют подписать испанца в качестве свободного агента через год. Французский клуб уже поделился этой идеей с игроком.
«Манчестер Юнайтед» сообщил вратарю, что не готов удовлетворить его требования по зарплате (400 тыс. фунтов в неделю), а потому, скорее всего, контракт с футболистом продлен не будет.
ПСЖ мог бы оформить переход и этим летом, однако должен вписываться в рамки финансового фэйр-плей. Вероятно, еще один сезон в составе чемпиона Франции проведет Джанлуиджи Буффон.
Есть же Ареоля, прекрасный вратарь, прыгучий, с реакцией.. Француз.. Ну нак от добра искать добро???
Лучше б сплавили паредеса и кимпебе и купили бы в среднюю линию Погба, черт их побери..
Есть же Ареоля, прекрасный вратарь, прыгучий, с реакцией.. Француз.. Ну нак от добра искать добро???
Лучше б сплавили паредеса и кимпебе и купили бы в среднюю линию Погба, черт их побери..