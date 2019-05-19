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ПСЖ предлагает Де Хеа дождаться окончания срока действия контракта с МЮ

19 мая 2019, 13:13

Согласно информации британской прессы, ПСЖ не оставляет надежд приобрести права на голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. При этом парижане хотят сэкономить и планируют подписать испанца в качестве свободного агента через год. Французский клуб уже поделился этой идеей с игроком.

«Манчестер Юнайтед» сообщил вратарю, что не готов удовлетворить его требования по зарплате (400 тыс. фунтов в неделю), а потому, скорее всего, контракт с футболистом продлен не будет.

ПСЖ мог бы оформить переход и этим летом, однако должен вписываться в рамки финансового фэйр-плей. Вероятно, еще один сезон в составе чемпиона Франции проведет Джанлуиджи Буффон.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   638 / 843
19 мая в 17:08
Зачем Парижу еще одна дырка? Не хватило престарелого буффона, теперь ддх, который с барсой профукал все что можно было.. Ну и ослы там работают в селекции.

Есть же Ареоля, прекрасный вратарь, прыгучий, с реакцией.. Француз.. Ну нак от добра искать добро???

Лучше б сплавили паредеса и кимпебе и купили бы в среднюю линию Погба, черт их побери..
ericbaze
ericbaze
19 мая в 14:46
Это новость о том что ПСЖ пытается превратить Давида из Легенды МЮ в крысу
marvel777
marvel777 ответил Klaksvikar Itrottarselag
   322 / 843
19 мая в 14:17
Он по игре уже лавку заслужил а если хочет в псж это его дело
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Klaksvikar Itrottarselag
   15 / 843
19 мая в 14:12
Его бы на банку в профилактических целях. Жаль сезон закончился.
А в каких профилактических целях? Разве он саботирует тренировочный процесс или отказывается играть? Человек спокойно выполняет свою работу, заметьте, один из лучших в мире на своей позиции. А то, что он будет делать после окончания контракта клуб ни коим боком не должно волновать - свои обязательства по контракту парень выполняет. Так в каких это профилактических целях-то на лавку человека?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 13:48
Его бы на банку в профилактических целях. Жаль сезон закончился.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
   364 / 843
19 мая в 13:23
Правильно делают.
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