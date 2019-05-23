Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2019 году.
Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за «Ювентус».
Он покинул «Реал», перебрался в Турин и сыграл огромную роль в новом для себя чемпионате. Никогда не видел другого игрока, который на протяжении столь долгих лет делал то же самое в МЮ и «Реале». Я знаю, что Роналду не выиграл Лигу чемпионов [в этом году], но он вносит огромный вклад в успехи каждого своего клуба.
Понимаю, люди не согласятся со мной, но я просто высоко ценю его профессионализм.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, в свою очередь, выразил мнение, что «Золотой мяч» достанется форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
ЗМ дают за год, а не за выслугу лет
ЗМ дают за год, а не за выслугу лет
А тем, кто любит меряться трофеями, хотя ЗМ не о том совсем награда, вообще не о чем говорить - ибо Юве только Серию А выиграл, даже Кубок Италии не взял - в 1/4 вылетели от Аталанты 3-0. Вот так вот. И Роналду весь матч отыграл и не затащил что-то.
А тем, кто любит меряться трофеями, хотя ЗМ не о том совсем награда, вообще не о чем говорить - ибо Юве только Серию А выиграл, даже Кубок Италии не взял - в 1/4 вылетели от Аталанты 3-0. Вот так вот. И Роналду весь матч отыграл и не затащил что-то.
ведь в самой Ла Лиге, Реал и Атлетико эти несколько сезонов ноздря в ноздрю идут с Барселоной, и ведут с ней жесточайшую борьбу за первое место,😁
и не важно что за последние 11 сезонов Каталашки 8 раз берут чемпионство!🤦
ведь в самой Ла Лиге, Реал и Атлетико эти несколько сезонов ноздря в ноздрю идут с Барселоной, и ведут с ней жесточайшую борьбу за первое место,😁
и не важно что за последние 11 сезонов Каталашки 8 раз берут чемпионство!🤦