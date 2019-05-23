Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2019 году.

Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за «Ювентус».

Он покинул «Реал», перебрался в Турин и сыграл огромную роль в новом для себя чемпионате. Никогда не видел другого игрока, который на протяжении столь долгих лет делал то же самое в МЮ и «Реале». Я знаю, что Роналду не выиграл Лигу чемпионов [в этом году], но он вносит огромный вклад в успехи каждого своего клуба.

Понимаю, люди не согласятся со мной, но я просто высоко ценю его профессионализм.