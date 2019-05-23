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Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

сегодня, 04:07

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2019 году.

Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за «Ювентус».

Он покинул «Реал», перебрался в Турин и сыграл огромную роль в новом для себя чемпионате. Никогда не видел другого игрока, который на протяжении столь долгих лет делал то же самое в МЮ и «Реале». Я знаю, что Роналду не выиграл Лигу чемпионов [в этом году], но он вносит огромный вклад в успехи каждого своего клуба. 

Понимаю, люди не согласятся со мной, но я просто высоко ценю его профессионализм. 

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, в свою очередь, выразил мнение, что «Золотой мяч» достанется форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 848
сегодня в 06:56
"... на протяжении столь долгих лет"
ЗМ дают за год, а не за выслугу лет
Cules2013
Cules2013
   112 / 848
сегодня в 05:52
Рон хорош в этом сезоне, показал, что в 34 года может конкурировать за звание лучшего игрока мира. Это очень круто. Но индивидуально в этом сезоне Месси явно сильнее, и ярче играет. Роналду ни за ЗБ не поборолся, ни звания лучшего бомбардира Серии А не получил. При чём показательно, что Роналду обошёл 36-летний Квальярелла и новичок Пёнтек, который к тому же посреди сезона сменил команду.
А тем, кто любит меряться трофеями, хотя ЗМ не о том совсем награда, вообще не о чем говорить - ибо Юве только Серию А выиграл, даже Кубок Италии не взял - в 1/4 вылетели от Аталанты 3-0. Вот так вот. И Роналду весь матч отыграл и не затащил что-то.
NGY
NGY ответил No problem
   80 / 848
сегодня в 05:52
Да начнётся срач.
Главное, чтобы не пришли каталошки с лозунгами о том, что Юве выиграл чемпионат без конкуренции,
ведь в самой Ла Лиге, Реал и Атлетико эти несколько сезонов ноздря в ноздрю идут с Барселоной, и ведут с ней жесточайшую борьбу за первое место,😁
и не важно что за последние 11 сезонов Каталашки 8 раз берут чемпионство!🤦
ДСА
ДСА
   91 / 848
сегодня в 05:52
Человек бредит.
Munutd
Munutd
сегодня в 05:30
ИМХО, но за столь долгое время ЗМ впервые получит защитник!
Colchoneros
Colchoneros
   43 / 848
сегодня в 05:25
Если Ливерпуль выиграет лигу чемпионов то золотой мяч должны вручить ван Дейку!
No problem
No problem
   142 / 848
сегодня в 05:19
Да начнётся срач.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   144 / 848
сегодня в 04:37
Ему из Австралии конечно виднее.
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