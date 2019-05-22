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Алькасер не будет болеть за «Барселону» в финале Кубка Испании

сегодня, 16:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия25.05.2019 в 21:00 Не начался

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер в эфире передачи 'El Transistor' на Onda Cero рассказал, на чьей стороне будут его симпатии во время финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Валенсией». 

Ранее Алькасер играл и в «Барселоне», и «Валенсии».

Я собираюсь болеть за «Валенсию», потому что я родом оттуда и вырос в тех краях. Кроме того, у «Барселоны» и так куча трофеев, тогда как «Валенсия» уже давно ничего не выигрывала.

Финальный матч Кубка Испании пройдет в субботу на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. 

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   18 / 837
сегодня в 19:09
Любой человек в здравом уме не будет болеть за Барселонау.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
   548 / 837
сегодня в 18:27
Алькасер в Боруссии заиграл =)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   116 / 837
сегодня в 17:39
Мы болельщики будем болеть за Барселону
Abverin
Abverin
   138 / 837
сегодня в 17:17
Естественно, нужно болеть за команду со свой родины.
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