Алькасер не будет болеть за «Барселону» в финале Кубка Испании

сегодня, 16:37

Нападающий дортмундской «Боруссии» в эфире передачи 'El Transistor' на Onda Cero рассказал, на чьей стороне будут его симпатии во время финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Валенсией».

Ранее Алькасер играл и в «Барселоне», и «Валенсии».

Я собираюсь болеть за «Валенсию», потому что я родом оттуда и вырос в тех краях. Кроме того, у «Барселоны» и так куча трофеев, тогда как «Валенсия» уже давно ничего не выигрывала.

Финальный матч Кубка Испании пройдет в субботу на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.