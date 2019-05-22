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Кака хочет стать спортивным директором «Милана»

сегодня, 16:12

Бывший бразильский футболист Кака в интервью для Fox Sports Brasil признался, что хочет стать новым спортивным директором «Милана».

Я готовлюсь к возвращению в футбол, возможно, в качестве спортивного директора. 

Я закончу курс спортивного руководителя в августе, а затем посмотрим, что будет. 

Начать в «Милане» было бы неплохо. Меня связывает история с этим клубом. Однако очень трудно находиться вдали от своих детей в течение длительного периода времени. 

Ранее генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани признался, что хотел пригласить в итальянскую команду на руководящую должность Кака.

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dzvinka
dzvinka
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сегодня в 18:30
кто еще не начинал в Милане - Кака следующий?))))
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