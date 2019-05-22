Кака хочет стать спортивным директором «Милана»

Бывший бразильский футболист Кака в интервью для Fox Sports Brasil признался, что хочет стать новым спортивным директором «Милана».

Я готовлюсь к возвращению в футбол, возможно, в качестве спортивного директора.

Я закончу курс спортивного руководителя в августе, а затем посмотрим, что будет.

Начать в «Милане» было бы неплохо. Меня связывает история с этим клубом. Однако очень трудно находиться вдали от своих детей в течение длительного периода времени.