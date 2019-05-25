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Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»

сегодня, 20:47
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

«Спартак» прибыл в Оренбург на матч 30-го тура РПЛ против местной команды.

В Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано. Также из-за травм не помогут команде полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни.

Матч состоится завтра и начнется в 14:00 мск.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:10
Главное Семьлихов в строю.
ziborock
ziborock ответил Alpribas
   28 / 830
сегодня в 22:10
Это он сам тебе сказал, какой же п...с, признается в том, что он п...с
Ну Кузяев же сказал что у него никогда девушки не было!)))
И при чем тут "он сказал" или не он?! У Жиго есть жена и ребенок и это факт!!!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   53 / 830
сегодня в 22:09
ziborock
Сегодня 21:58
ответ пользователю 11-и метровый (раскрыть)
У Жиго есть жена и в январе родился сын, ты с Молло его не путай!
И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))

У Киркорова тоже вроде дети есть и даже жена была, но все же знают, что он радужный и поклонник спартака. Нужно будет, и поклонник спартака Моисеев жену с детьми приведет.
Гавроша
Гавроша
   15 / 830
сегодня в 22:04
Зачем им капитан, свиньи сливать будут, чтобы потом слить ЛЕ.
Alpribas
Alpribas ответил ziborock
   68 / 830
сегодня в 22:01
У Жиго есть жена и в январе родился сын, ты с Молло его не путай! И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))
Это он сам тебе сказал, какой же п...с, признается в том, что он п...с
ziborock
ziborock ответил 11-и метровый
   28 / 830
сегодня в 21:58
Главное, чтобы гей жига играл в полную силу, он вдохновляет свиней.
У Жиго есть жена и в январе родился сын, ты с Молло его не путай!
И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))
МКС
МКС
   32 / 830
сегодня в 21:41
Какой ужас

Как Спартак без использованных презервативов справится?

Вот Фернандо жаль
tolctoy
tolctoy
   196 / 830
сегодня в 21:35
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       30 / 830
    сегодня в 21:35
    Кумир и капитан свиней попал в опалу.
    Nafnafik
    Nafnafik
       86 / 830
    сегодня в 21:28
    Уже стыдно за свиней заранее!
    Jum13
    Jum13
       107 / 830
    сегодня в 21:28
    Тревожно. Два лидера команды - и не сыграют? Ой-ой-ой-ой-ой
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       97 / 830
    сегодня в 21:26
    Оренбврг должен показать хрякам их законное место. Какое место у Глушакова травмированы, интересно. Спектакль продолжается.
    makkie
    makkie
       35 / 830
    сегодня в 21:19
    Интересная статистика при Кононове: 5 матчей без Глушакова - 5 побед.
    Завтра 6-й матч без "капитана" :)
    drug01
    drug01
       128 / 830
    сегодня в 21:11
    Значит у Цска есть шанс обойти Спартак ......?????????
    морозз
    морозз
       52 / 830
    сегодня в 21:11
    Раздавим Оренбург на раз, мы Спартак и нам пох кто перед нами...
    Serg3.12
    Serg3.12
       16 / 830
    сегодня в 21:07
    Всё на столько плохо, что появляется надежда на победу))
    parallels
    parallels ответил LOpp
       3 / 830
    сегодня в 21:06
    Вынесут нас оренбужцы
    позор!
    LOpp
    LOpp
       17 / 830
    сегодня в 21:02
    Вынесут нас оренбужцы
    severnyj84
    severnyj84
       88 / 830
    сегодня в 21:01
    Соньку тоже поперли, отыгралась.
    makkie
    makkie
       35 / 830
    сегодня в 20:59
    Ну значит оба летом на выход.
    Глушаков доигрался, понятно... а вот Ханни игрок умный, но не подошёл Спартаку, так бывает. Жаль(
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       201 / 830
    сегодня в 20:59
    Проиграют мясные нашему фарм-клубу
    cska plus
    cska plus
       4 / 830
    сегодня в 20:57
    Песенка губошлёпа спета.
    11-и метровый
    11-и метровый
       20 / 830
    сегодня в 20:57
    Главное, чтобы гей жига играл в полную силу, он вдохновляет свиней.
    FILL3286
    FILL3286
       6 / 830
    сегодня в 20:53
    Главное что бы завтра у бомжей забалотный сыграл с молло
    Albasin
    Albasin
       10 / 830
    сегодня в 20:50
    На что свиньи рассчитывают без двух основных игроков.
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