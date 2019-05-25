Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»

«Спартак» прибыл в Оренбург на матч 30-го тура РПЛ против местной команды.
В Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано. Также из-за травм не помогут команде полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни.
Матч состоится завтра и начнется в 14:00 мск.
И при чем тут "он сказал" или не он?! У Жиго есть жена и ребенок и это факт!!!
И при чем тут "он сказал" или не он?! У Жиго есть жена и ребенок и это факт!!!
Сегодня 21:58
ответ пользователю 11-и метровый (раскрыть)
У Жиго есть жена и в январе родился сын, ты с Молло его не путай!
И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))
У Киркорова тоже вроде дети есть и даже жена была, но все же знают, что он радужный и поклонник спартака. Нужно будет, и поклонник спартака Моисеев жену с детьми приведет.
Сегодня 21:58
ответ пользователю 11-и метровый (раскрыть)
У Жиго есть жена и в январе родился сын, ты с Молло его не путай!
И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))
У Киркорова тоже вроде дети есть и даже жена была, но все же знают, что он радужный и поклонник спартака. Нужно будет, и поклонник спартака Моисеев жену с детьми приведет.
И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))
И кстати, а сколько женатых игроков в Зените?!)))
Как Спартак без использованных презервативов справится?
Вот Фернандо жаль
Как Спартак без использованных презервативов справится?
Вот Фернандо жаль
Завтра 6-й матч без "капитана" :)
Завтра 6-й матч без "капитана" :)
Глушаков доигрался, понятно... а вот Ханни игрок умный, но не подошёл Спартаку, так бывает. Жаль(
Глушаков доигрался, понятно... а вот Ханни игрок умный, но не подошёл Спартаку, так бывает. Жаль(