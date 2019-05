20-летний защитник Иттер сменил «Вольфсбург» на «Фрайбург»

«Фрайбург» объявил о трансфере левого защитника «Вольфсбурга» Джанлуки Иттера. Подробности соглашения не разглашаются.

В 2016 году Иттер был признан лучшим молодым игроком Германии на своей позиции. В сентябре 2017 года он дебютировал в Бундеслиге и с тех пор провел семь матчей в элите за «Вольфсбург».

Left-back Gian-Luca Itter has completed a transfer to @scfreiburg after four years at VfL. Thanks for everything and all the best for the future!🙏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/qD5GmhAUHK