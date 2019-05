Голкипер «Хаддерсфилда» станет игроком «Эвертона». Футболист прибудет в расположение «ирисок» 1 июля и заключит контракт до июня 2022 года.

В минувшем сезоне АПЛ 30-летний датчанин провел 31 матч и пропустил 54 гола.

🔵 | @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022!