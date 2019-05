«Норвич» объявил о продлении сотрудничества с 28-летним нападающим . Новое соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Воспитанник дортмундской «Боруссии» присоединился к «канарейками» в августе 2017 года. В завершившемся сезоне Штиперманн провел 46 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

Marco Stiepermann has signed a new three-year deal with us! 🙌



Read more ⬇️ #ncfc