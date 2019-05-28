Мартынович, Газинский, Ари и Рамирес продлили контракты с «Краснодаром»

сегодня, 16:15

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами.

Это защитники и , полузащитник и форвард Ари.

Сроки продления соглашений не сообщаются.

«„Краснодар“ рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене», — говорится в сообщении клуба.