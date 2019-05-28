Мартынович, Газинский, Ари и Рамирес продлили контракты с «Краснодаром»

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами.
Это защитники Кристиан Рамирес и Александр Мартынович, полузащитник Юрий Газинский и форвард Ари.
Сроки продления соглашений не сообщаются.
«„Краснодар“ рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене», — говорится в сообщении клуба.
«Краснодар» занял третье место в РПЛ по итогам завершившегося сезона.
Ещё 2-3 усиления и можно валить всех, кто будет на пути к победе в ЛЧ!!..:))
Ещё 2-3 усиления и можно валить всех, кто будет на пути к победе в ЛЧ!!..:))