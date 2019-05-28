ГлавнаяНовости

Мартынович, Газинский, Ари и Рамирес продлили контракты с «Краснодаром»

сегодня, 16:15

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами.

Это защитники Кристиан Рамирес и Александр Мартынович, полузащитник Юрий Газинский и форвард Ари.

Сроки продления соглашений не сообщаются. 

«„Краснодар“ рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене», — говорится в сообщении клуба.

«Краснодар» занял третье место в РПЛ по итогам завершившегося сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноТульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами
Сегодня, 16:52 Комментарии0
Официально«Лидс» еще на сезон продлил контракт с Бьелсой
Сегодня, 14:28 Комментарии1
Слухи«Сток» в одностороннем порядке расторг контракт с Бераино
Сегодня, 07:25 Комментарии5
Официально«Бенфика» продлила контракт с результативным форвардом
Вчера, 20:57 ФотоКомментарии2
ОфициальноИгорь Денисов покидает «Локомотив»
Вчера, 18:27 Комментарии58
ОфициальноТульский «Арсенал» продлил сотрудничество с главным тренером
Вчера, 17:39 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
   3 / 831
сегодня в 17:01
Парни основной обоймы...
Ещё 2-3 усиления и можно валить всех, кто будет на пути к победе в ЛЧ!!..:))
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 831
сегодня в 16:52
Костяк сохранился.
Конь 666
Конь 666
   433 / 831
сегодня в 16:29
Хорошая новость для поклонников быков.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   168 / 831
сегодня в 16:19
Вот и хорошо, скоро ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   95 / 831
сегодня в 16:17
оперативно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100