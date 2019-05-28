Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами

сегодня, 16:52

Тульский «Арсенал» отрапортовал о продлении договоров с тремя игроками: вратарями , и полузащитником . Шамов продлил контракт до 2021 года, детали соглашений двух других игроков не сообщаются.

28-летний Нигматуллин выступает за «оружейников» с сезона-2018/19. В завершившемся чемпионате России он провел 16 матчей, из которых восемь – «на ноль».

24-летний Шамов в сезоне-2018/19 сыграл 12 матчей (6 – «на ноль») за молодежный состав «Арсенала».

30-летний Берхамов играет в «Арсенале» с сезона-2015/16. За это время хавбек провел в чемпионате России 74 матча и забил 8 мячей.

Накануне туляки продлили договор и с главным тренером команды Игорем Черевченко.