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Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами

сегодня, 16:52

Тульский «Арсенал» отрапортовал о продлении договоров с тремя игроками: вратарями Артуром Нигматуллиным, Егором Шамовым и полузащитником Кантемиром Берхамовым. Шамов продлил контракт до 2021 года, детали соглашений двух других игроков не сообщаются.

28-летний Нигматуллин выступает за «оружейников» с сезона-2018/19. В завершившемся чемпионате России он провел 16 матчей, из которых восемь – «на ноль».

24-летний Шамов в сезоне-2018/19 сыграл 12 матчей (6 – «на ноль») за молодежный состав «Арсенала».

30-летний Берхамов играет в «Арсенале» с сезона-2015/16. За это время хавбек провел в чемпионате России 74 матча и забил 8 мячей.

Накануне туляки продлили договор и с главным тренером команды Игорем Черевченко.

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