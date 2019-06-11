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Петербург выполнил основные обязательства по подготовке к Евро-2020

сегодня, 13:30

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков сообщил, что Санкт-Петербург выполнил основные обязательства по подготовке к чемпионату Европы 2020 года.

Все мероприятия, все обязательства, которые город на себя брал, выполнены. Стадионы, тренировочные площадки - то, что касается города, проблем не видим.

По информации врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, все стадионы и тренировочные площадки города уже посещали иностранные эксперты

Они проверили качество наших полей и в целом остались довольны как подготовкой города, так и уровнем существующей спортивной инфраструктуры. По многим аспектам подготовки к чемпионату Европы-2020 есть особые требования, наша задача - их неукоснительно соблюдать.

Буквально завтра стартует отсчет одного года, который остается до проведения турнира. Я надеюсь, все осознают, как мало времени осталось и как много предстоит нам всем вместе сделать.

Мы видим неподдельный интерес, с которыми и жители, и гости ждут чемпионата. Мы должны оправдать ожидания.

После победы над Сан-Марино сборная России идет на второй позиции в отборочной группе к чемпионату Европы.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   19 / 751
сегодня в 15:01
Бакланов разогнали?
kastites
kastites
   164 / 751
сегодня в 14:45
Ок
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   16 / 751
сегодня в 13:54
Осталось только попасть на этот ЧЕ.
Zenit_84
Zenit_84
   72 / 751
сегодня в 13:51
Отлично
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