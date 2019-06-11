Петербург выполнил основные обязательства по подготовке к Евро-2020

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков сообщил, что Санкт-Петербург выполнил основные обязательства по подготовке к чемпионату Европы 2020 года.

Все мероприятия, все обязательства, которые город на себя брал, выполнены. Стадионы, тренировочные площадки - то, что касается города, проблем не видим.

По информации врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, все стадионы и тренировочные площадки города уже посещали иностранные эксперты

Они проверили качество наших полей и в целом остались довольны как подготовкой города, так и уровнем существующей спортивной инфраструктуры. По многим аспектам подготовки к чемпионату Европы-2020 есть особые требования, наша задача - их неукоснительно соблюдать.

Буквально завтра стартует отсчет одного года, который остается до проведения турнира. Я надеюсь, все осознают, как мало времени осталось и как много предстоит нам всем вместе сделать.

Мы видим неподдельный интерес, с которыми и жители, и гости ждут чемпионата. Мы должны оправдать ожидания.