Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0).
«Спасибо за поддержку!» - написал Черчесов.
|Россия9 : 0Сан-Марино
|Матч завершен
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0).
«Спасибо за поддержку!» - написал Черчесов.