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Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку

вчера, 16:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). 

«Спасибо за поддержку!» - написал Черчесов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за поддержку! #НашиПарни

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   28 / 768
вчера в 21:04
Может и эта разница мячей и поможет в отборе. Молодцы наши!
ДАША Д
ДАША Д
   233 / 768
вчера в 17:22
Поблагодарим Черчесова за 9-0.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Морозовский
   35 / 768
вчера в 17:07
Салямычу, тоже - отдельное спасибо!
А я отдельно хотел бы поблагодарить нашу легенду бомжей дзюбу с покером гранду Европейского футбола)))) ХА ХА ХА ХА
Морозовский
Морозовский
   1 / 768
вчера в 16:55
Салямычу, тоже - отдельное спасибо!
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