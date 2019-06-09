Сборная России вылетела в Нижний Новгород

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
Напомним, что недавно сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.
Летим в Нижний Новгород! pic.twitter.com/vZBGGwpaCV— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2019 г.
Неужели нельзя обойтись без этих условностей....
И выяснять кто едет на ЧЕ среди равных команд...
Неужели нельзя обойтись без этих условностей....
И выяснять кто едет на ЧЕ среди равных команд...
Вперёд- Россия!!!
Вперёд- Россия!!!