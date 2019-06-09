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Сборная России вылетела в Нижний Новгород

вчера, 17:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипрЗавтра в 21:45 Не начался

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

Напомним, что недавно сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   50 / 768
вчера в 22:29
Кипру минимум пятёрочку надо отгрузить.
ABir
ABir
   445 / 768
вчера в 20:16
Надеюсь, что и здесь ничего не помешает взять запланированные 3 очка
Interprise
Interprise
   684 / 768
вчера в 19:15
Уже и из Москвы вылетели... Скоро из из Нижнего вылетят...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 768
вчера в 19:10
Игры с Сан-Маринами,Кипрами,Лихтенштейнами и прочими Андоррами - лишняя трата керосина,средств и времени.....

Неужели нельзя обойтись без этих условностей....
И выяснять кто едет на ЧЕ среди равных команд...
авито
авито
   738 / 768
вчера в 19:06
После разгрома от Сан Марино можно на легке матч провести с Кипр
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин ответил Vladimir808
   232 / 768
вчера в 18:50
Желаю крупной победы нашим ребятам!!! Вперёд- Россия!!!
володь
Vladimir808
Vladimir808
   150 / 768
вчера в 18:31
Желаю крупной победы нашим ребятам!!!
Вперёд- Россия!!!
ARMENIAN
ARMENIAN
   586 / 768
вчера в 18:02
вылетать все умеют
drug01
drug01
   95 / 768
вчера в 17:35
Продолжать в том же духе!
Averoniy
Averoniy
   127 / 768
вчера в 17:29
Удачи!
STVA 1
STVA 1
   44 / 768
вчера в 17:13
Удачи! Кипр вчера чуть ничью не зацепил в Шотландии!
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