Пора признать. Сборная России – типичный долгострой

вчера, 22:10

Станислав Черчесов утверждает, что не знает слово «ротация», и мы ему верим, ведь ротация нужна, когда есть четкий костяк. «Соккер.ру» тревожно за сборную России.

Станислав Черчесов руководит сборной России почти три года, за это время мы увидели в футболке национальной команды больше полусотни футболистов и еще пару десятков вызывались, но не играли. Перед глазами промелькнуло несколько версий национальной команды: сначала строили схему с тремя центральными защитниками, а когда потеряли из-за травм Васина и Джикию, на чемпионате мира сыграли в другую схему, экстренно призвав под знамена многоопытного Игнашевича, спевшего свою лебединую песню. Но и ЧМ -2018 не стал отправной точкой для стабилизации состава сборной России: вы удивитесь, сколько изменений произошло с тех пор!

И что, в конце концов, мы выяснили за время, проведенное со Станиславом Черчесовым во главе сборной России? Думаю, никто не будет спорить с тем, что у нас стрессоустойчивый тренер, умеющий брать на себя ответственность в сложные моменты: судьба не раз и не два подставляла Черчесова, отнимая у него ведущих и просто сильных футболистов из-за травм и по другим причинам. Станислав Саламович доказал, что он и его штаб умело готовят физически и ментально команду к большим турнирам. На Кубке Конфедераций не вышли из группы, но играли отчаянно, на чемпионате мира добрались до четвертьфинала, а ведь могли прыгнуть и выше.

Но крупный турнир – это такая история в себе, иногда она даже идет вразрез с каждодневным существованием сборной. И если тренер умеет вывести команду на пиковые мощности на две недели, это вовсе не значит, что он лучше всех строит команду в рутинном режиме. Одно дело тренировать одних и тех людей на протяжении полутора месяцев с конкретной целью, совсем другое – выбирать кандидатов, бесконечно складывать пазл одновременно в двух измерениях – в текущем моменте с целью достижения результата, а также в будущем, ведь перспективы нельзя упускать из виду. И все это нужно успевать, собираясь пять раз по 10 дней в году.

Станислав Черчесов очень хочет быть или хотя бы казаться стратегом, но факты пока говорят о том, что тренер сборной зачастую живет сиюминутными решениями. Иногда они бывают удачными – например, отказ от схемы с тремя центральными защитниками и вызов Игнашевича перед чемпионатом мира, но нередко получаются попадания пальцами в небо. За ярким пятном под названием чемпионат мира не стоит забывать об ужасных по качеству товарищеских матчах, во время которых хотелось быть фанатом не футбола, а латиноамериканских мыльных опер, помним и о том, что уже после мундиаля мы не смогли выиграть свою группу в Лиге Наций и подняться в Дивизион «A».

Сначала объясняли неудачи тем, что команда находится в стадии становления, проигрыш шведам и непопадание в элитный дивизион Лиги Наций быстренько прожевали, простив оплошность героям чемпионата мира. Но сборной России не будет оправданий, если не удастся преодолеть отбор Евро-2020. Тем более, отбор на чемпионат Европу после расширения числа участников до 24 команд легкий, настоящее испытание сборную России ждет в следующем цикле, когда придется своими силами квалифицироваться на чемпионат мира, чего не требовалось делать перед домашним турниром.

На мундиаль зовут всего лишь 13 европейских сборных, вот там конкуренция действительно жесткая, поэтому хотелось бы, чтобы наша команда созрела хотя бы к следующему циклу. Сейчас сборная России еще не крепко стоит на ногах, и рекордные победы не должны вводить в заблуждение. В нынешнем составе команда Черчесова не играет и года, так что ни о какой сыгранности, слаженности и высоком уровне организации говорить не приходится. Давайте мысленно перенесемся в начало лета 2018-го и посмотрим, кого тогда считали незаменимыми и ставили в стартовый состав в любой непонятной ситуации.

Россия-2018: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков – Газинский, Зобнин – Головин, Самедов, Дзагоев – Смолов.

В таком составе сборная России вышла на первый матч ЧМ -2018 против Саудовской Аравии. Прошел год, и кто остался из того состава, если взглянуть на стартовое сочетание против Сан-Марино?

Россия-2019: Гильерме – Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов – Оздоев, Зобнин – Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук – Дзюба.