​Россия – Сан-Марино. Матч против слабейшей сборной планеты

вчера, 23:03

Против старательных мангустов нельзя играть от обороны. «Соккер.ру» готовится к матчу против студентов и электриков в Саранске.

Какие задачи стоят в Саранске?

Тренер Сан-Марино сравнил свою команду с мангустом, который хитро сражается со злой коброй. Команда Черчесова не такая страшная, а сборная Варреллы – не настолько бесстрашная, хотя за невольную отсылку к Рикки-Тикки-Тави сопернику спасибо.

Вправду нельзя быть, как глупая кобра против мелкого мангуста. Игра против 211 сборной в рейтинге ФИФА – худшие, даже у команды Багамских островов на несколько пунктов больше, включает сразу несколько задач. Первая – набрать три очка. Говорят также о задаче забить как можно больше мячей, но забывают регламент отбора Евро-2020.

Не имеет значение, сколько накидать шестой команде группы, поскольку результаты против нее не учитываются при равенстве пунктов с командами с первого по пятое места. Сначала идет разница мячей с 4 соперниками, кроме Сан-Марино – а вряд ли кто-то выступит хуже, потом забитые, затем – голы на выезде. Но у игры с аутсайдером есть другая задача.

Важно показать движение в атаке и командную скорость – сборная России погорела в Лиге Наций и не поднялась в элиту, поскольку не отбросила щит и не взялась за меч в решающий момент. Медленно двигались со шведами. Другими словами, против Сан-Марино пора тестировать схему выхода в атаку, которая будет нужна с Кипром и Шотландией – главными соперниками.

Иллюзий о провале Бельгии почти ни у кого нет – фавориты выиграют группу, но второе место тоже дает прямую путевку. И чтобы его уверенно занять, нужна победа над Сан-Марино, а сам матч в Саранске призван стать генеральной репетицией перед более сложным соперником – Кипром. Кстати, а этот оппонент уже на 89 месте в рейтинге УЕФА , ближе к России – она пока на 46 строчке.

Команда Сан-Марино так плоха?

Пока против них у сборной России история короткая и победная. Два матча, две победы, результаты – 4:0 и 0:7. Правда, не играли против Сан-Марино с 1995 года. Вот и посмотрим, как изменился расклад сил. Хотя нужно отметить еще раз – регламент не заставляет Россию забивать 5-7 мячей. Хватит и трех-четырех. Впрочем, в атаке устать сложнее, особенно если соперник из любителей.

У Сан-Марино в 155 матчах в истории сразу 150 поражений. Четыре раза подписали позорные для их соперников мировые, а победу одержали лишь один раз в истории матчей под эгидой УЕФА и ФИФА – 15 лет назад обыграли Лихтенштейн со счетом 1:0. Команда Сан-Марино на 29 мячей соперников отвечает всего одним своим, поэтому даже пропускать от последней сборной планеты нельзя. Никто не поймет, ведь подобными глупостями обычно не занимается.

Например, Томас Мюллер спорил с УЕФА по поводу сборной Сан-Марино – не видел смысла, зачем профессионалам играть с любителями. Немец неправ, что лишает ребят из крошечной страны права защищать интересы Родины, но прав насчет уровня команды. У Сан-Марино парочка людей из профессиональных клубов из низших лиг Италии, но в целом приехала команда любителей. Там обычно бухгалтера, электрики, владельцы баров, студенты, клерки из банков и торговцы оливковым маслом.

Как может сыграть сборная России?

Тот случай, когда концентрации на соперники быть не может. Это не Испания, не Хорватия и не Бельгия. Сан-Марино и Кипр – аутсайдеры отборочных турниров, которые в финальные части Евро никогда не попадали. Это не значит, что их не стоит уважать, но даже по стадионам для домашних матчей видим расчет. В Саранске и Нижнем Новгороде сборную поддержат, хочется верить, а «Лужники» в игре с «Сан-Марино» не заполнить.

Зато можно будет изучить сборную России в динамике. Видели, как обыграли Казахстан и нужно продолжать собирать голы. Для этого нужны эксперименты в составе? Вряд ли, и схема другая не нужна – «4-2-3-1» работает, два центральных хавбека обеспечивают баланс. Черчесов вряд ли рискнет и выставит против Сан-Марино игроков резерва. Какой смысл? Наоборот нужен тонус для футболистов основы, что сыграют против Кипра во вторник.

Будут те, кого наставник и его штаб считают лучшими. Контрольная игра с «Чертаново» была для резервистов и молодых, использовали в матче три десятка игроков и выиграли 6:0. А теперь – официальное испытание. Поэтому в воротах, скорее всего, увидим Гильерме. В защите Фернандеса, Джикию, Семенова и Кудряшова – четверка, что рискует стать традиционной, ведь отбор к Евро-2020 из-за Лиги Наций короче, чем обычно. За год сильные перемены в составе сборной случаются редко.

И так многие герои ЧМ -18 вне заявили или уже завершили карьеру в сборной. Зато есть молодые – Ахметов к Зобнину, например. Миранчуки и Головин вполне могут поддержать Дзюбу в атаке, ведь братья провели весну лучше, чем Ионов. А травма Черышева исключает выход вингера, что за сборную забивает в последнее время очень часто. В принципе, состав понятный, а заявка, подобранная с учетом позиций, позволяет развиваться в рамках схемы «4-2-3-1».

У сборной России вырисовывается перспективный состав. Есть конкуренция между вратарями (Гильерме и Лунев), в центре защиты (Семенов, Нойштедтер или Беляев?), но в целом многое понятно. И достаточно молодых ребят, хотя не все пока в стартовом составе.

Ориентировочный состав сборной России на игру с Сан-Марино (4-2-3-1): Гильерме – Фернандес, Джикия, Нойштедтер (Семенов), Кудряшов – Ахметов (Оздоев), Зобнин (Баринов) – Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Головин – Дзюба.

В чем новый козырь сборной?

Что нравится прямо сейчас? Подрастает молодежь. Сафонов пока не нужен первой сборной – а в будущем пригодится. В обороне появился молодой Сорокин, Обляков и Ахметов – два юных хавбека из ЦСКА , Баринов и братья Миранчуки – из «Локомотива». «Зенит» пока не поставляет молодежь, но в составе Оздоев и, зная Черчесова, вполне может выпустить Магомеда против Сан-Марино даже с первых минут.

Не исключено, что если матч начнется правильно – после первого тайма будет понятен результат поединка, то во втором позволят дебютировать, например, Бакаеву и Комличенко. Было бы интересно посмотреть на молодежь в условиях официального поединка. В заявке после травмы Газинского целых 25 полевых игроков. А это значит, что пока в сборной России шесть футболистов, не считая одного лишнего голкипера, которые не смогут попасть на Евро-2020, когда туда отправится сборная Черчесова.

Но прежде надо сыграть в футбол. Сан-Марино – последняя сборная мира, и против такого соперника надо забивать много и часто. И, разумеется, исключать любые моменты у своих ворот. Нормальная репетиция, полный стадион, понятный соперник – Сан-Марино не развивается в футболе, как тот же Люксембург, он намного слабее. Задачи у сборной России понятные, состав на 80-90 % читается, с лидером определились. Дзюба так часто мелькает всюду, поскольку оказалось, что Артему очень нравится положительное внимание, которого раньше в его жизни и карьере обычно не было.

Теперь не «плохой парень», а капитан сборной России. Но за доверие и доброе отношение народа надо платить голами и победами. Сан-Марино и Кипр – соперники, против которых у команды Черчесова нет оговорок. Нужно атаковать и побеждать.