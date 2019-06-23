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Это’О: «Салаху стоит перейти в „Барселону“»

сегодня, 20:32

Камерунский нападающий Самуэль Это’О хочет видеть нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Барселоне».

У Салаха есть все, чтобы стать одним из лучших в мире. Если он хочет перебраться в испанский чемпионат, то ему стоит перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Салах отказался от перехода в «Ювентус».

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Все комментарии
Серый волк
Серый волк
сегодня в 22:01
В барселону никому не надо переходить. Барселона - это позор. Пусть барселона кантеру свою развивает.
Romeo 777
Romeo 777
   299 / 667
сегодня в 21:52
"У Салаха есть все, чтобы стать одним из лучших в мире"

Ну да, сейчас же он второсортный игрок...и только играя в Барселоне, получая по 4 гола от того же Ливерпуля, становишься сразу "одним из лучших в мире".
dzvinka
dzvinka
   52 / 667
сегодня в 21:50
это "О" совсем выжило из ума уже?)))
Mario84
Mario84
   627 / 667
сегодня в 21:27
Зачем что то менять? Он играет в лучшей лиге мира. Да ещё и чемпион ЛЧ.
cska plus
cska plus
   4 / 667
сегодня в 21:20
Салах в любом другом клубе затеряется.
112910415
112910415
   62 / 667
сегодня в 21:20
стОит, конечно
No pupsiks
No pupsiks
   32 / 667
сегодня в 21:18
И в Барселоне ему делать нечего.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Carradona
   227 / 667
сегодня в 21:09
ЭтоО, иди Анжи спасай
Ему до Анжи пофиг, он только Керимова любит.
311
311
   34 / 667
сегодня в 21:09
Сам в свое время купился с потрохами и поехал из Европы в Махачкалу! Зато теперь советы раздаёт!)
Carradona
Carradona
   262 / 667
сегодня в 21:02
ЭтоО, иди Анжи спасай
ДСА
ДСА
   96 / 667
сегодня в 20:56
Это усиление было бы.
kotmyshka
kotmyshka
   60 / 667
сегодня в 20:44
Может быть, а может и нет...
борька
борька
   85 / 667
сегодня в 20:41
Он в Барселону не подходит, Баварии подойдет!
Зидан 1972
Зидан 1972
   130 / 667
сегодня в 20:36
Не стоит!Игрокам арабского или мусульманского происхождения больше подходит Реал!
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