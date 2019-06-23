Это’О: «Салаху стоит перейти в „Барселону“»

Камерунский нападающий Самуэль Это’О хочет видеть нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Барселоне».
У Салаха есть все, чтобы стать одним из лучших в мире. Если он хочет перебраться в испанский чемпионат, то ему стоит перейти в «Барселону».
Ранее сообщалось, что Салах отказался от перехода в «Ювентус».
Ну да, сейчас же он второсортный игрок...и только играя в Барселоне, получая по 4 гола от того же Ливерпуля, становишься сразу "одним из лучших в мире".
Ну да, сейчас же он второсортный игрок...и только играя в Барселоне, получая по 4 гола от того же Ливерпуля, становишься сразу "одним из лучших в мире".