Коутиньо: «Играть с Неймаром - одно удовольствие»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал слухи о том, что Неймар может вернуться в команду.
Пока я не знаю, что может произойти в будущем. Мы не разговаривали с ним на эту тему. Безусловно, Неймар - талантливый футболист. Играть с ним - одно удовольствие.
Когда Неймар просто играет на команду, вот тогда да, а вот когда он включает понты, жонглирует и хочет унизить соперника, то вся команда ходит по полю и не знает, что делать.
Кстати отсутствие Неймара на кубке Америки, сказывается в лучшую сторону для Бразилии.
Когда Неймар просто играет на команду, вот тогда да, а вот когда он включает понты, жонглирует и хочет унизить соперника, то вся команда ходит по полю и не знает, что делать.
Кстати отсутствие Неймара на кубке Америки, сказывается в лучшую сторону для Бразилии.