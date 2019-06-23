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Коутиньо: «Играть с Неймаром - одно удовольствие»

сегодня, 17:47

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал слухи о том, что Неймар может вернуться в команду.

Пока я не знаю, что может произойти в будущем. Мы не разговаривали с ним на эту тему. Безусловно, Неймар - талантливый футболист. Играть с ним - одно удовольствие.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   26 / 671
сегодня в 18:59
Если все же Коута оставят, думаю в связке с Неймаром они будут божить
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   230 / 671
сегодня в 18:47
А вот это спорное мнение.
Когда Неймар просто играет на команду, вот тогда да, а вот когда он включает понты, жонглирует и хочет унизить соперника, то вся команда ходит по полю и не знает, что делать.
Кстати отсутствие Неймара на кубке Америки, сказывается в лучшую сторону для Бразилии.
weinmar
weinmar
   329 / 671
сегодня в 18:36
... играть с ним одно удовольствие, не играть - другое. )
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   265 / 671
сегодня в 18:34
Только вряд ли ты будешь с ним играть.
Garrincha58
Garrincha58
   304 / 671
сегодня в 18:16
а ты с ним играл то пару матчей
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   261 / 671
сегодня в 18:07
Возвращение Неймара,риск....болельщики не примут скорее всего...Коуту надо еще дать шанс и перевести в центр,а фланг отдать Дембеле...
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 671
сегодня в 18:00
Ему с Неймаром играть точно не придётся.
cska plus
cska plus
   4 / 671
сегодня в 17:55
Херню городит Филиппе.
BARCDJIN
BARCDJIN
   218 / 671
сегодня в 17:48
Нече обменяем его на тебя
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