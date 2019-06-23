Коутиньо: «Играть с Неймаром - одно удовольствие»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что Неймар может вернуться в команду.

Пока я не знаю, что может произойти в будущем. Мы не разговаривали с ним на эту тему. Безусловно, Неймар - талантливый футболист. Играть с ним - одно удовольствие.