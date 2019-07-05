Игроки «Зенита» устроили традиционный тоннель для новичка Дугласа Сантоса

Новобранец «Зенита» Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку в составе российской команды.
Футболисты петербургского клуба устроили для 25-летнего защитника традиционный для новичков «Зенита» тоннель.
Первый тоннель 😅 #BemVindoDouglas pic.twitter.com/YOlBM8zsxg— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
Напомним, «сине-бело-голубые» заключили с бразильским оборонцем пятилетний контракт.
Ох уж эти воспитанники батюшки Грозовского ))
Ох уж эти воспитанники батюшки Грозовского ))
Снова мне стыдно за зенит
Снова мне стыдно за зенит