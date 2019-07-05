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Игроки «Зенита» устроили традиционный тоннель для новичка Дугласа Сантоса

сегодня, 14:49

Новобранец «Зенита» Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку в составе российской команды.

Футболисты петербургского клуба устроили для 25-летнего защитника традиционный для новичков «Зенита» тоннель.

Напомним, «сине-бело-голубые» заключили с бразильским оборонцем пятилетний контракт.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   1 / 707
сегодня в 15:30
Основная часть сб-голубого тоннеля осталась за кадром !
Ох уж эти воспитанники батюшки Грозовского ))
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 707
сегодня в 15:15
Попался)
FILL3289
FILL3289
   246 / 707
сегодня в 15:08
    Alladins
    Alladins
       52 / 707
    сегодня в 14:59
    У свиней через корыто проводят и ставят засос.
    wingback
    wingback
       172 / 707
    сегодня в 14:56
      Дима Головашич
      Дима Головашич
         154 / 707
      сегодня в 14:56
      Голубой тоннель.
      memphis
      memphis
      сегодня в 14:56
      Попахивает расизмом
      Питер Ман
      Питер Ман
         72 / 707
      сегодня в 14:50
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