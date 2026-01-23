Бельский считает, что ужесточение лимита не повысит уровень РПЛ

1769151641

сегодня, 10:00

Ужесточение лимита на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) повысит трансферную стоимость российских игроков, но не улучшит качество футбола в чемпионате. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Я считаю, что лимита на легионеров в разрезе сегодняшней ситуации в стране быть не должно, — сказал он. — Наши футболисты должны развиваться и тянуться [к легионерам]. И когда мы говорим об ограничении лимита, это просто автоматически повысит стоимость наших игроков, но не улучшит качество футбола в РПЛ ».

Бельский добавил, что ужесточение лимита может привести к потере у зрителей интереса к футболу. «Слава Богу, что в период тех ограничений, которые введены Международной федерацией футбола ( ФИФА ) в отношении нашей страны, у нас появляются достаточно неплохие, качественные игроки из-за границы, на которых интересно смотреть», — сказал Бельский.

Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.