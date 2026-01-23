Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бельский считает, что ужесточение лимита не повысит уровень РПЛ

сегодня, 10:00

Ужесточение лимита на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) повысит трансферную стоимость российских игроков, но не улучшит качество футбола в чемпионате. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Я считаю, что лимита на легионеров в разрезе сегодняшней ситуации в стране быть не должно, — сказал он. — Наши футболисты должны развиваться и тянуться [к легионерам]. И когда мы говорим об ограничении лимита, это просто автоматически повысит стоимость наших игроков, но не улучшит качество футбола в РПЛ».

Бельский добавил, что ужесточение лимита может привести к потере у зрителей интереса к футболу. «Слава Богу, что в период тех ограничений, которые введены Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нашей страны, у нас появляются достаточно неплохие, качественные игроки из-за границы, на которых интересно смотреть», — сказал Бельский.

Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

По результатам опроса «Общественное мнение», проведенного с 11 по 14 декабря среди 1,5 тыс. россиян, 36% респондентов поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ, а 29% не видят в нем необходимости.

Подписывайся в ВК
Все новости
Титов назвал загадкой нового тренера «Спартака» Карседо
Вчера, 12:36
Гонду рассказал о своем трансфере из «Зенита» в ЦСКА
19 января
Перед «Балтикой» поставили задачу подняться как можно выше в таблице РПЛ
19 января
Непомнящий отметил характер сенегальцев на пути к победе в Кубке Африки
19 января
Мостовой дал совет Захаряну
18 января
Колосков назвал пустыми разговоры о бойкоте немцами ЧМ-26 из-за Гренландии
18 января
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:13
всю правду раскрыл практически ! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:01
А что ещё он мог сказать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 