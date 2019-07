Лучшим игроком женского чемпионата мира признана нападающая сборной США Меган Рапино. Она же стала и лучшим бомбардиром турнира с шестью голами в своем активе.

Напомним, что триумфатором женского чемпионата мира стала сборная США , обыгравшая в финале сборную Голландии.

ALL THE TROPHIES. @mPinoe wins the #FIFAWWC Golden Ball 🎯 pic.twitter.com/8Fdk6alv6r