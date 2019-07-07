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Юноши «Рубина» выиграли чемпионат России

сегодня, 13:53

«Рубин» выиграл первенство России среди игроков 2002 года рождения.

В финальном матче команда академии казанцев разгромила сверстников из «Локомотива» со счетом 3:0. 

Напомним, в апреле ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   41 / 746
сегодня в 14:19
Поздравления пацанам!
Только не теряйтесь и растите дальше,основа ждет вас!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Питер Ман
   41 / 746
сегодня в 14:18
Всех в Зенит, из рубина бежать надо, скоро пердив
Ты только заголовок читаешь?
Пацанам по 16-17 лет и ты хочешь отправить их туда,где еще не утихли страсти по духовному наставнику Грозовскому????
У вас свой Зенит 2 есть...))))))))
allemz
allemz
   58 / 746
сегодня в 14:01
Юноши Зенита выиграли Молло Кап.
Питер Ман
Питер Ман
   31 / 746
сегодня в 13:57
Всех в Зенит, из рубина бежать надо, скоро пердив
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