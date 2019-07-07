Юноши «Рубина» выиграли чемпионат России

«Рубин» выиграл первенство России среди игроков 2002 года рождения.
В финальном матче команда академии казанцев разгромила сверстников из «Локомотива» со счетом 3:0.
🏆🏆🏆— «Рубин» Казань (@fcrk) 7 июля 2019 г.
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«Рубин» – победитель Первенства России среди игроков 2002 года рождения! 🥇
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В финале команда нашей академии разгромила «Локомотив» – 3:0! Дублем отметился Денис Сабусов, ещё один гол забил Артур Максимчук! 💪🏻 pic.twitter.com/0PpTPz375a
Напомним, в апреле ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России.
Только не теряйтесь и растите дальше,основа ждет вас!
Только не теряйтесь и растите дальше,основа ждет вас!
Пацанам по 16-17 лет и ты хочешь отправить их туда,где еще не утихли страсти по духовному наставнику Грозовскому????
У вас свой Зенит 2 есть...))))))))
Пацанам по 16-17 лет и ты хочешь отправить их туда,где еще не утихли страсти по духовному наставнику Грозовскому????
У вас свой Зенит 2 есть...))))))))