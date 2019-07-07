«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по числу титулов в России

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству титулов в российское время. В матче за Суперкубок России «железнодорожники» обыграли «Зенит» (3:2).
Теперь у «Локомотива» и «Спартака» по 14 титулов. Лидером остается ЦСКА - 21 трофей, а «Зенит» занимает второе место - 15 титулов.
По победам за всё время лидерство удерживает «Спартак» (37). На три трофея от «красно-белых» отстает ЦСКА, далее идут «Динамо» (19), «Зенит» (18), «Локомотив» (16) и «Торпедо» (10).
Но лидером остаётся ЦСКА - 21 титул.
Но лидером остаётся ЦСКА - 21 титул.
На бромантане сидели все советские и российские спортсмены
Мало мальски выступающие на международной арене
Бомжи к своей гордости могут говорить о том что их команда
Не сидела на этом препарате
Оно и понятно - зачем завсегдатаям пер дива какие то таблетки
Они и без них сидели в глубокой заднице
На бромантане сидели все советские и российские спортсмены
Мало мальски выступающие на международной арене
Бомжи к своей гордости могут говорить о том что их команда
Не сидела на этом препарате
Оно и понятно - зачем завсегдатаям пер дива какие то таблетки
Они и без них сидели в глубокой заднице
Так и запишем.
Так и запишем.
Семак верим
Семак верим