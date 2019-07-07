«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по числу титулов в России

сегодня, 08:59

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству титулов в российское время. В матче за Суперкубок России «железнодорожники» обыграли «Зенит» (3:2).

Теперь у «Локомотива» и «Спартака» по 14 титулов. Лидером остается ЦСКА - 21 трофей, а «Зенит» занимает второе место - 15 титулов.