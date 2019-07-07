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«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по числу титулов в России

сегодня, 08:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству титулов в российское время. В матче за Суперкубок России «железнодорожники» обыграли «Зенит» (3:2).

Теперь у «Локомотива» и «Спартака» по 14 титулов. Лидером остается ЦСКА - 21 трофей, а «Зенит» занимает второе место - 15 титулов.

По победам за всё время лидерство удерживает «Спартак» (37). На три трофея от «красно-белых» отстает ЦСКА, далее идут «Динамо» (19), «Зенит» (18), «Локомотив» (16) и «Торпедо» (10).

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Россия. Суперкубок 2019  Титулы и награды  Спартак М  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Soccer.RuРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   370 / 732
сегодня в 10:06
Зениту даже газпром не поможет обогнать Спартак
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   242 / 732
сегодня в 10:05
Таким темпом Локо скоро обойдет спартак.

Но лидером остаётся ЦСКА - 21 титул.
RamonCSKA
RamonCSKA
   120 / 732
сегодня в 09:54
скоро Спартак будет 5, все го обходят
SHMEL
SHMEL
   724 / 732
сегодня в 09:52
Скоро и Сочи догонит и перегонит пищевик.
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 732
сегодня в 09:51
Суперкубок все же не очень значимый трофей, главное - чемпионство.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил parallels
   58 / 732
сегодня в 09:45
так он в курсе, что всем стыдно за спартак.
про зенит узнали только 12 лет назад))хахха
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Footbolista
   58 / 732
сегодня в 09:44
Позор...Вильярреал...алкоголь...
вильяреал,андерлехт,лейпциг
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   3 / 732
сегодня в 09:44
    parallels
    parallels ответил Footbolista
       16 / 732
    сегодня в 09:43
    У Хрущева спроси)...
    так он в курсе, что всем стыдно за спартак.
    Footbolista
    Footbolista ответил parallels
       3 / 732
    сегодня в 09:41
    У Хрущева спроси)...
    parallels
    parallels ответил Footbolista
       16 / 732
    сегодня в 09:41
    Позор...Вильярреал...алкоголь...
    стыдно за спартак, кстати.
    parallels
    parallels ответил Footbolista
       16 / 732
    сегодня в 09:40
    Берия...
    тогда почему сталин помогал коням?
    МКС
    МКС
       23 / 732
    сегодня в 09:40
      Footbolista
      Footbolista ответил parallels
         3 / 732
      сегодня в 09:40
      Позор...Вильярреал...алкоголь...
      Footbolista
      Footbolista ответил parallels
         3 / 732
      сегодня в 09:36
      Берия...
      parallels
      parallels ответил Footbolista
         16 / 732
      сегодня в 09:36
      Коням сильно помогал в свое время И.В. Сталин...и С.М. Буденный)...
      а кто помогал д-мо?
      Footbolista
      Footbolista ответил cska plus
         3 / 732
      сегодня в 09:32
      Коням сильно помогал в свое время И.В. Сталин...и С.М. Буденный)...
      parallels
      parallels
         16 / 732
      сегодня в 09:32
      позор! рапид! бромантан!
      cska plus
      cska plus
         12 / 732
      сегодня в 09:30
      Хрющам сильно помогал в своё время Л. И. Брежнев.
      Footbolista
      Footbolista ответил Литейный 4
         3 / 732
      сегодня в 09:28
      В иерархии страшных допингов у международных экспертов бромантан находится на верхней позиции. Но не потому, что он очень активен и эффективен, а потому, что про него много слышали. Таинственный военный препарат, и, видимо, из-за него русские так хорошо и выступают в разных видах спорта. Но медицинских данных о какой-то уникальной эффективности этого препарата конечно же нет. По последним данным, он никак не действует. Это скорее легенда, чем препарат. Что не мешает ему быть таким пугалом для антидопинговых служб.
      LOpp
      LOpp ответил Литейный 4
         7 / 732
      сегодня в 09:17
      А у Зенита все титулы с газовым отливом.
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
         210 / 732
      сегодня в 09:15
      У Зенита за 82 года существования до Газпрома было всего 4 титула.
      Так и запишем.
      Литейный 4
      Литейный 4
         9 / 732
      сегодня в 09:11
      Все помнят ранние трофеи Спартака с бромонтановым отливом. Когда вся страна в 90 влачила жалкое существование,свиньи жирели. Гыгыгы
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         58 / 732
      сегодня в 09:06
      Спартак всегда первый был есть и будет
      Семак верим
      Союзник противников
      Союзник противников
         104 / 732
      сегодня в 09:04
      В конце обязательно,в связи со "Спартаком".напомнить про "доисторические времена".Это в обычной жизни большинство из этой паствы отрицают свою причастность к советскому строю.Аж кушать не могут,как вспоминают об СССР.Нормальных болельщиков "Спартака" не касается...
      ArtemonD
      ArtemonD
         208 / 732
      сегодня в 09:01
      У спартака все титулы липовые или купленные.
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