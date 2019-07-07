Роналду и Месси снова без «Золотого мяча»

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» не ждет от ФИФА и «France Football» смелости, но сожалеем, что в июле понятна развязка сезона личных престижных призов.

Главные герои года – из «Ливерпуля» Клоппа

Ван Дейк станет вторым после Каннаваро защитником в этом веке, который получит «Золотой мяч». Догадываемся в начале июля, поскольку даже букмекеры, которые не могут проиграть и отражают условную «вероятность», вывели Ван Дейка на первое место. И в их ставке есть логика.

Алиссона заметят из-за «сухой серии» и вероятной победы над Перу? Вряд ли он или Фирмино обойдет Ван Дейка. Также очевидно, что Салах может быть в первой пятерке. Но Мохамед вылетел из КАН. И не сыграл так, чтобы забыли, как Ван Дейк работал на «Ливерпуль» и сборную Нидерландов.

С Месси все ясно, пирожок спекся и не впечатлил дегустаторов. На Кубке Америки был занят жалобами. Отдельные претензии – по делу, но сыграл ужасно. Выступил слабее, чем сборная Аргентины, что бывало не так уж часто. Добавьте провал в Ливерпуле – полно причин, чтобы аргентинец остался не у дел.

Выиграл чемпионат Испании? Плевое дело, как «Ювентусу» стать чемпионом Италии – справлялись и без Роналду. У Криштиану есть победа в Лиге Наций, но где был в матче против «Аякса»? Сыграл в решающий момент хуже Моуры, а Лукас не в заявке Бразилии. Команды, чей голкипер Алиссон не пропускает с игры против «Барселоны».

Усилий Месси, Роналду, Алиссона, Салаха или Мане, если Сенегал порадует в Египте, мало, чтобы спихнуть с первого места Ван Дейка. Финала Нидерландов в Лиге Наций, второго места «Ливерпуля» в АПЛ с рекордными для клуба показателями и успеха в мадридском финале ЛЧ достаточно для победы.

Осень очень редко меняет общий расклад

Помните, как было в прошлом году? Модрич провел так себе сезон в «Реале», но взял Лигу чемпионов. Потом на крупном турнире для сборных его команда стала второй – сенсационно, и сам Лука провел турнир в России шикарно. В результате люди с правом голоса наплевали на среднюю весну и слабую осень.

Не заметили чемпионов мира Гризманна или Мбаппе. Также голосующим было не интересно, что Роналду не всегда радовал. Обладателя «Золотого мяча 2018» знали еще летом. В этом и суть! Раз понятно, что Ван Дейк наработал на приз, то зачем тянуть до декабря? Защитник ведь персонально сыграл шикарно.

Влияние голландца на «Ливерпуль» очевидно, в сборной – капитан. Выиграл ЛЧ , и в каком-то смысле наработал на приз очевиднее, чем Каннаваро в 2006-м. Ведь Фабио получил награду не потому, что не было героев года, а скорее потому, что Зидан жахнул Матерацци, пришлось выбирать итальянцев – Фабио и Буффона.

Потом Роналду и Месси сломали традицию замечать героев ЧМ , но теперь два года подряд португалец и аргентинец останутся без «Золотого мяча». Возможно, уже никогда его не выиграют, будет ничья 5:5 в личной гонке. Но разве не время понять очевидное? Сезон в футболе заканчивается летом в годы крупных кубков, в день финала ЛЧ – в обычные.

«Золотому мячу» нужно вернуть былой статус

Французы сначала продали идею отцов-основателей Блаттеру за миллионы евро, а потом не сторговались с Инфантино. Теперь отдельно выдают два приза лучшим игрокам мира, хотя суть одна и та же. Так что самым умным окажется тот, кто подберет идеальный момент и просто сместит вручение награды на конец августа или на начало сентября.

Тогда у выборов снова появилась железная логика. Ван Дейк не играл на ЧМ -18, но прибавлял с осени, когда «Ливерпуль» набирал форму и с огромными боями рвался в плей-офф ЛЧ . У Вирджила были мелкие ошибки, как и у Месси с Роналду. Однако в итоге голландец стал победителем в турнире, с которыми ни Лига Наций, ни Кубок Америки, ни КАН не сравняются.

Есть идеальный кандидат редкого для награды амплуа, ведь уже тринадцать лет «Золотой мяч» не держал защитник. Статный мулат из Голландии и популярного в мире «Ливерпуля» с идеальной репутацией. И личной историей. Не такой печальной, как военное детство Модрича, но тоже связанной с жизнью и смертью. Ван Дейк едва не умер, ведь его отправили «грипповать» домой с аппендицитом.

Если бы не мама, забившая тревогу, то перитонит мог свести парня в могилу – пришлось писать завещание, настолько плохо развивалась болезнь. Но выжил, вернул форму – в больнице превратился в мешок с костями, и стал великаном в футболе. Все, как нужно, чтобы сместись вручение «Золотого мяча» на начало нового сезона. Ведь часто уже после финала ЛЧ все понятно.

Причем для смены схемы не нужно пропускать год! Например, если Ван Дейку выдать «Золотой мяч 2019» в сентябре, то старт Лиги чемпионов будет первым этапом нового цикла, который в этот раз завершился бы в день финала Евро-2020. И снова после того матча будем понимать, кто окажется с наградой. Тянуть до конца года бессмысленно.

Эпоха наград лишь для Месси и Роналду уходит

Если или «Ювентус», или «Барселона» выиграет ЛЧ в Стамбуле в 2020-м, а старики-разбойники порадуют – награду получит один из них. А если нет, то на Евро-2020 узнаем лучшего игрока футбольного года. Но провал «France Football», который не смог организовать достойные гала-концерты, намекает на важность революции.

Как и бессмысленность затеи ФИФА . Приз «The Best» вроде бы никому не мешает, но логичнее вручать «Золотые мячи» лучшим футболисту и футболистке, ведь у награды есть исторические имя. Идею, которая очень часто работала – многие награжденные более чем достойные, уничтожили за десять лет. Ничего умнее, чем перейти к вручению по итогам сезона, не придумать.

Ведь сейчас всю осень персональные фанаты Месси – а их по миру десятки миллионов, будут во всех странах жаловаться на Ван Дейка и насмехаться над Роналду, чьи шансы очень низкие. Хотя очевидно, что самим количеством голов Лионель никого не впечатлит. Да, тянул «Барселону» на вершину, но не вытянул, и в сборной не стал Марадоной.

А Нидерланды Ван Дейка проиграли Португалии, но не лично Роналду. Но в «Ливерпуле» Вирджил был не хуже Мане, Салаха, Алиссона или Александер-Арнольда. Конечно, фигура защитника как фаворита не будет принята всеми – представитель команды, где яркая звезда и на тренерском мостике. Но человек из «Саутгемптона» дошел до финалов ЛЧ – отличный прыжок в карьере.

«Золотому мячу» нужна логика, а ее нет, если еще весной или летом известно имя победителя. Осень не может изменить расклад, разве что Ван Дейк кого-то покусает. Но ведь не Суарес, поэтому «Золотой мяч», который тыкнут в конце года, будет скучным. А вот если бы новая гонка началась с сентября – все бы оценивали игроков за сезон, что куда логичнее, чем сейчас.

Ведь Модрич после финала ЧМ -18 – объяснимый победитель. А Лука, чей «Реал» уступил «Атлетико» в Суперкубке УЕФА и успел влететь от ЦСКА два раза, а сам хорват заиграл скверно – не любимчик всех и вся. Переключились с футбола на скандалы. Клан Роналду обвинил Переса в махинациях. Фанаты других клубов успели ополчиться на хорвата. И впечатления от ЧМ -18 остыли…

Не стоит допускать такую элементарную ошибку, когда редакция из пяти человек в Париже может за день изменить процедуру голосования. Сместить выдачу «Золотого мяча» на конец лета или начало осени – лучшее, что можно продумать, чтобы появились адекватные временные рамки, в пределах которых логично сравнивать лучших игроков планеты.

По итогам отрезка с сентября 2018-го по август 2019-го награду заслужил защитник «Ливерпуля» Ван Дейк – мастер адекватной работы в обороне в эпоху успешных атакующих линий.