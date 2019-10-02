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Гвардиола: «Мы всего добились самостоятельно. Я люблю эту команду»

02 октября 2019, 07:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над загребским «Динамо» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это было здорово. Мы не дали нанести им ни одного удара в створ. У нас было огромное преимущество по владению мячом, и мы создали достаточно моментов, чтобы открыть счёт раньше. Мы сохраняли терпение и почти не проигрывали борьбу на втором этаже, хотя Бруно Петкович очень силён. Мы также не давали им убегать в контратаки.

Что меня радует больше всего – никто не подарил нам то, чего мы добились в этом и предыдущих сезонах. Мы сделали всё самостоятельно, и это круто. Я люблю эту команду.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   13 / 797
02 октября в 11:37
шейхи не при делах
Жека10
Жека10
   80 / 797
02 октября в 08:42
с более статусными командами МС будет как обычно глотать.
Пускай хотя бы посмотрят матч Тотенхэм- Бавария (2:7)
Igo0rek
Igo0rek ответил Wolverhampton
   173 / 797
02 октября в 08:40
С какого перепуга он должен возглавлять условный Халл? Один из лучших тренеров мира, должен идти в откровенно слабую, безамбициозную команду, чтобы что-то доказывать тебе и остальным? Смешно даже.
Wolverhampton
Wolverhampton
   706 / 797
02 октября в 08:14
Вот если бы ты лысый условный Халл Сити взял и сделал из него такой же по сили и игре клуб то да, а так ты пустозвон!
Ruslik1982
Ruslik1982
   217 / 797
02 октября в 08:14
на МС потратили за последние несколько лед миллиард $, на Зенит - 4 млрд. $, с учетом стадиона. сравним результат.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 08:03
Уровень команд очень разный да и любой один игрок МС стоит дороже всей команды Динамо.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
   379 / 797
02 октября в 08:03
Хахаха бугага вот ржака хахахаха, поднял настроение
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
02 октября в 08:01
Намекает что другим кто-то помогает.
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