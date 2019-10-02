Гвардиола: «Мы всего добились самостоятельно. Я люблю эту команду»

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий после победы над загребским «Динамо» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это было здорово. Мы не дали нанести им ни одного удара в створ. У нас было огромное преимущество по владению мячом, и мы создали достаточно моментов, чтобы открыть счёт раньше. Мы сохраняли терпение и почти не проигрывали борьбу на втором этаже, хотя Бруно Петкович очень силён. Мы также не давали им убегать в контратаки.

Что меня радует больше всего – никто не подарил нам то, чего мы добились в этом и предыдущих сезонах. Мы сделали всё самостоятельно, и это круто. Я люблю эту команду.