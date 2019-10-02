Моура: «В предыдущем розыгрыше ЛЧ „Тоттенхэм“ стартовал ещё хуже»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мы знаем, что можем играть лучше, чем сегодня. Я надеюсь и верю в то, что мы сможем совершить камбэк. Мы будем работать больше и усерднее, потому что в последних матчах мы показываем не лучший свой футбол.
Сезон очень большой, и у нас впереди много игр. Начало прошлого сезона в ЛЧ было ещё хуже. Мы способны на камбэк, и мы это сделаем.
PS ну что в МЮ и Реале еще хотят аргентинца? или ему в Спартак идти придется.
PS ну что в МЮ и Реале еще хотят аргентинца? или ему в Спартак идти придется.
Так, что не все так плохо.
Так, что не все так плохо.