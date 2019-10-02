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Моура: «В предыдущем розыгрыше ЛЧ „Тоттенхэм“ стартовал ещё хуже»

02 октября 2019, 06:03
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы знаем, что можем играть лучше, чем сегодня. Я надеюсь и верю в то, что мы сможем совершить камбэк. Мы будем работать больше и усерднее, потому что в последних матчах мы показываем не лучший свой футбол.

Сезон очень большой, и у нас впереди много игр. Начало прошлого сезона в ЛЧ было ещё хуже. Мы способны на камбэк, и мы это сделаем.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   142 / 797
02 октября в 09:56
семь голов? кюулись там что ли. дома. в прошлом году барса вам только 4 положила.

PS ну что в МЮ и Реале еще хотят аргентинца? или ему в Спартак идти придется.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил mangoх12
   415 / 797
02 октября в 09:12
посмотрел обзор , атаковали то больше шпоры и моментов у них было убицственных много , но не было реализации. Немцы забивали в контрах, причем залетало почти все. Счет не отражает положение сил в матче
Игра забудется, результат останется. Так что...
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
02 октября в 08:08
посмотрел обзор , атаковали то больше шпоры и моментов у них было убицственных много , но не было реализации. Немцы забивали в контрах, причем залетало почти все. Счет не отражает положение сил в матче
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 07:38
Второе место займут, а дальше видно будет.
Майкл59ru
Майкл59ru
   719 / 797
02 октября в 07:03
Обделались по полной,но всё равно сохранили самообладание )
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
02 октября в 06:38
2-7 это лучше?
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 06:34
неужели было хуже ?!
neomessi
neomessi
   345 / 797
02 октября в 06:23
Ну подумаешь 7 пропустили, а могли 10.
Так, что не все так плохо.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 06:09
То есть это нормально.
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