Моура: «В предыдущем розыгрыше ЛЧ „Тоттенхэм“ стартовал ещё хуже»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы знаем, что можем играть лучше, чем сегодня. Я надеюсь и верю в то, что мы сможем совершить камбэк. Мы будем работать больше и усерднее, потому что в последних матчах мы показываем не лучший свой футбол.