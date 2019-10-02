Тухель: «Борьба была очень плотной, но ПСЖ заслужил победу»

Наставник «Пари Сен-Жермен» прокомментировал выездную победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Борьба была очень плотной, но мы заслужили победу. «Галатасарай» играл динамично и смело. В первые 20 минут мы упустили пару возможностей открыть счёт.

Команда показала огромную производительность. Все сражались вместе, и мы очень рады этому результату.

Ди Мария был хорош, но у него было два голевых момента. Нам не хватало точности в завершении. Анхель всегда готов терпеть и быть первой линией обороны ПСЖ . Он в хорошей форме.

Что касается Мбаппе, мы не можем ждать от него слишком многого. Он впервые выбыл из-за травмы на несколько недель, это новый опыт для него.

Икарди был готов выйти в старте и усердно трудился, что было важнее всего.