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Тухель: «Борьба была очень плотной, но ПСЖ заслужил победу»

02 октября 2019, 06:57
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Борьба была очень плотной, но мы заслужили победу. «Галатасарай» играл динамично и смело. В первые 20 минут мы упустили пару возможностей открыть счёт. 

Команда показала огромную производительность. Все сражались вместе, и мы очень рады этому результату.

Ди Мария был хорош, но у него было два голевых момента. Нам не хватало точности в завершении. Анхель всегда готов терпеть и быть первой линией обороны ПСЖ. Он в хорошей форме.

Что касается Мбаппе, мы не можем ждать от него слишком многого. Он впервые выбыл из-за травмы на несколько недель, это новый опыт для него.

Икарди был готов выйти в старте и усердно трудился, что было важнее всего.

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Alex12357
Alex12357
   250 / 797
02 октября в 13:52
Посмотрим что ты сообразишь в игре с Брюгге ,в принципе все здоровы ,одна проблема Тухель-это твоя голова !!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 08:24
Я был уверен в победе ПСЖ
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 08:05
С натягом и одним голом.
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