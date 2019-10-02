Тухель: «Борьба была очень плотной, но ПСЖ заслужил победу»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Борьба была очень плотной, но мы заслужили победу. «Галатасарай» играл динамично и смело. В первые 20 минут мы упустили пару возможностей открыть счёт.
Команда показала огромную производительность. Все сражались вместе, и мы очень рады этому результату.
Ди Мария был хорош, но у него было два голевых момента. Нам не хватало точности в завершении. Анхель всегда готов терпеть и быть первой линией обороны ПСЖ. Он в хорошей форме.
Что касается Мбаппе, мы не можем ждать от него слишком многого. Он впервые выбыл из-за травмы на несколько недель, это новый опыт для него.
Икарди был готов выйти в старте и усердно трудился, что было важнее всего.