Ольмо: «„Динамо“ может быть довольно своей игрой в матче с „Сити“»

Полузащитник загребского «Динамо» прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Было очень непросто. Мы знали, насколько силён наш соперник. Мы хорошо оборонялись. Мы не создали много моментов, но всё же можем быть довольны своим выступлением.

Мы провели хороший матч, усложнили задачу «Сити». Они долго не могли забить, так что мы можем лететь домой с высоко поднятыми головами.

Матчи против «Шахтера», пожалуй, являются наиболее значимыми в нашей группе и, наверняка, определят, кто займёт второе и третье место. Так что мы должны хорошо подготовиться к ним.