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Ольмо: «„Динамо“ может быть довольно своей игрой в матче с „Сити“»

02 октября 2019, 07:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Было очень непросто. Мы знали, насколько силён наш соперник. Мы хорошо оборонялись. Мы не создали много моментов, но всё же можем быть довольны своим выступлением.

Мы провели хороший матч, усложнили задачу «Сити». Они долго не могли забить, так что мы можем лететь домой с высоко поднятыми головами.

Матчи против «Шахтера», пожалуй, являются наиболее значимыми в нашей группе и, наверняка, определят, кто займёт второе и третье место. Так что мы должны хорошо подготовиться к ним.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответил Adonius
02 октября в 08:09
Установили антирекорд и довольны, зачем вы вообще в ЛЧ?
С такими мыслями в ЛЧ можно разрешить играть только 16-ти командам.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 08:04
Вообщем да, не получили семь штук как некоторые.
Adonius
Adonius
02 октября в 07:38
Установили антирекорд и довольны, зачем вы вообще в ЛЧ?
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 07:36
Сыграли достойно.
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