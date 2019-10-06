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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи»

сегодня, 21:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился 1-й тайм

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 8-го тура чемпионата Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Тодибо, Роберто, Ф. де Йонг, Артур, Видаль, Дембеле, Месси, Суарес;

Запасные: Нето, Альба, Араужо, Ракитич, Бускетс, Гризманн, Фати.

«Севилья»: Вацлик, Регилон, Каррису, Диего Карлос, Навас, Банега, Фернандо, О. Торрес, Нолито, Окампос, Л. де Йонг;

Запасные: Буну, Кунде, Эскудеро, Гудель, Жордан, Эль-Хаддади, Чичарито.

Также стали известны стартовые составы на другой центральный матч вечера, в котором «Интер» примет «Ювентус».

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   177 / 1044
сегодня в 21:41
Усман сыграет пару минут и будет лечиться месяц)
Apsny
Apsny
   278 / 1044
сегодня в 21:36
де Йонгов развелось.
dimagas1
dimagas1 ответил волгодон 2
   98 / 1044
сегодня в 21:36
Во время ссоры с Гризманном Месси успел помириться с Дембеле)
Да они как хату грабили с Усманом закорешились))
волгодон 2
волгодон 2
   54 / 1044
сегодня в 21:34
Во время ссоры с Гризманном Месси успел помириться с Дембеле)
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