Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 8-го тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Тодибо, Роберто, Ф. де Йонг, Артур, Видаль, Дембеле, Месси, Суарес;
Запасные: Нето, Альба, Араужо, Ракитич, Бускетс, Гризманн, Фати.
«Севилья»: Вацлик, Регилон, Каррису, Диего Карлос, Навас, Банега, Фернандо, О. Торрес, Нолито, Окампос, Л. де Йонг;
Запасные: Буну, Кунде, Эскудеро, Гудель, Жордан, Эль-Хаддади, Чичарито.
Также стали известны стартовые составы на другой центральный матч вечера, в котором «Интер» примет «Ювентус».