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Смолов и Эдер - в атаке «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

сегодня, 12:50
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«Локомотив» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Мариу, Смолов, Эдер.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.

Ранее стало известно, что «Локомотив» с «Арсеналом» сыграет в белой форме.

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил sniper_klon
   374 / 1025
сегодня в 14:10
Так тебя задело абсолютно заслуженное поражение? Типичный болельщик Зенита: - Обыграть сильного соперника и обеспечить себе отрыв? - Ну, нет, это не по-нашему. - Ждать ошибки конкурента и желать всякому его сопернику победы? - О, наш вариантик. :)
давай лучше обсудим непоставленый пеналь на Оздоеве . Уже все подтвердили , в том числе и Егоров , что пенальти был . Вот потом и говори о честной выигранной игре. Согласен , Локо был хорош , а вот свистуны судили в вашу пользу . Если бы не было ВАРа , то я бы сказал , что Вилков не разобрался в эпизоде , но при наличие ВАРа не увидеть такого. Вот и больше веришь в могущество Сухины , а не в сам Локо
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил Jeck Denielse
   374 / 1025
сегодня в 14:05
Достаточно было бы указать что Эдер в атаке.... От Смолова кроме межтаймовых плаксивых интервью уже никто ничего не ждёт....
согласен , классная команда кочегаров с отличными исполнителями - Крыховяк ,Жао Марио , братья Миранчуки и Лопырев со своей истерикой стоит в стороне
Байкал-38.
Байкал-38.
   744 / 1025
сегодня в 14:04
Локо удачи и победы!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   142 / 1025
сегодня в 14:03
Удачи Арсеналу!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   37 / 1025
сегодня в 13:55
Достаточно было бы указать что Эдер в атаке....
От Смолова кроме межтаймовых плаксивых интервью уже никто ничего не ждёт....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sniper_klon
   59 / 1025
сегодня в 13:31
У них психология такая. Если деньги, то из казны, если чемпионство, то за счёт неудач соперника. Народ своеобразный. Надо самим играть и побеждать, а не мечтать о неудачах конкурентов.
sniper_klon
sniper_klon ответил azures
сегодня в 13:23
Арсеналу победы!
Так тебя задело абсолютно заслуженное поражение?
Типичный болельщик Зенита:
- Обыграть сильного соперника и обеспечить себе отрыв? - Ну, нет, это не по-нашему.
- Ждать ошибки конкурента и желать всякому его сопернику победы? - О, наш вариантик. :)
serh62
serh62
   191 / 1025
сегодня в 13:20
странно...а почему смолова никогда нет в списке номинантов на золотой мяч?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   148 / 1025
сегодня в 13:17
Тулякам победы.
EAGinLE
EAGinLE
   79 / 1025
сегодня в 13:03
Удачи Арсеналу !!!
Только Тула !!!
Только победа !!!
azures
azures
   223 / 1025
сегодня в 12:54
Арсеналу победы!
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