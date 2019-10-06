Смолов и Эдер - в атаке «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

«Локомотив» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Мариу, Смолов, Эдер.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.
Ранее стало известно, что «Локомотив» с «Арсеналом» сыграет в белой форме.
От Смолова кроме межтаймовых плаксивых интервью уже никто ничего не ждёт....
От Смолова кроме межтаймовых плаксивых интервью уже никто ничего не ждёт....
Типичный болельщик Зенита:
- Обыграть сильного соперника и обеспечить себе отрыв? - Ну, нет, это не по-нашему.
- Ждать ошибки конкурента и желать всякому его сопернику победы? - О, наш вариантик. :)
Типичный болельщик Зенита:
- Обыграть сильного соперника и обеспечить себе отрыв? - Ну, нет, это не по-нашему.
- Ждать ошибки конкурента и желать всякому его сопернику победы? - О, наш вариантик. :)
Только Тула !!!
Только победа !!!
Только Тула !!!
Только победа !!!