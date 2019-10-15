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Защитник сборной Англии рассказал о проявлениях расизма в матче с Болгарией

сегодня, 10:07
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Защитник сборной Англии по футболу Тайрон Мингс рассказал об инциденте во время матча с Болгарией, когда фанаты хозяев выкрикивали расистские реплики:

Конечно же, произошедшее повлияло на нас. В перерыве мы обсуждали произошедшее. Хотели ли мы продолжать или хотели уйти с поля? Мы приняли коллективное решение продолжить.

Было важно, что мы действовали в соответствии с протоколом УЕФА. Если такое произойдёт снова, то, наверное, мы пойдём дальше и покинем поле. Но во втором тайме ситуация стабилизировалась.

Ранее защитник «Наполи» Калиду Кулибали также высказался о расизме на стадионах

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   2 / 811
сегодня в 11:15
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       121 / 811
    сегодня в 10:53
    Пробалаболились нытики островные.
    yuta_84
    yuta_84
       506 / 811
    сегодня в 10:50
    Ненавижу расизм и негров
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       329 / 811
    сегодня в 10:45
    Слабаки, ещё нюни распустите
    Dudikoff
    Dudikoff
       586 / 811
    сегодня в 10:43
    А чё задний ход дали? Кричали же, если услышат что-то подобное, уйдут с поля. На следующий раз перенесли))
    КЭТиК
    КЭТиК
       92 / 811
    сегодня в 10:39
    Победа уже была в кармане, потому и не ушли, а было бы наоборот - сбежали.
    Свиносеанс
    Свиносеанс
       196 / 811
    сегодня в 10:13
    По сравнению с тем, что сделали англичане с рабами из Африки и индейцами в прошлые столетия, это просто детский лепет.
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