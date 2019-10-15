Защитник сборной Англии рассказал о проявлениях расизма в матче с Болгарией

Защитник сборной Англии по футболу рассказал об инциденте во время матча с Болгарией, когда фанаты хозяев выкрикивали расистские реплики:

Конечно же, произошедшее повлияло на нас. В перерыве мы обсуждали произошедшее. Хотели ли мы продолжать или хотели уйти с поля? Мы приняли коллективное решение продолжить.