Защитник сборной Англии рассказал о проявлениях расизма в матче с Болгарией

Защитник сборной Англии по футболу Тайрон Мингс рассказал об инциденте во время матча с Болгарией, когда фанаты хозяев выкрикивали расистские реплики:
Конечно же, произошедшее повлияло на нас. В перерыве мы обсуждали произошедшее. Хотели ли мы продолжать или хотели уйти с поля? Мы приняли коллективное решение продолжить.
Было важно, что мы действовали в соответствии с протоколом УЕФА. Если такое произойдёт снова, то, наверное, мы пойдём дальше и покинем поле. Но во втором тайме ситуация стабилизировалась.
Ранее защитник «Наполи» Калиду Кулибали также высказался о расизме на стадионах.