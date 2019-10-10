Фанат «Ромы» получил бан на посещение стадиона за расизм в Инстаграме

10 октября 2019, 13:29

Сообщается, что фанат «Ромы» получил трехлетний запрет на посещение стадиона за проявление расизма в Инстаграме.

Болельщик под постом в социальной сети защитника Жуана начал оскорблять футболиста на расовой почве: «Ты - настоящая обезьяна, и место тебе в зоопарке».

«Рома» подала заявление в полицию и пожаловалась администрации Инстаграма, заявив, что теперь фанат не сможет посещать матчи римского клуба в течение трех лет.

Ранее стало известно, что министр спорта Италии планирует бороться с расизмом на футбольных стадионах.