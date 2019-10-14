Кулибали высказался о расизме в Италии

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился мнением о проявлениях расизма на итальянских стадионах:
Покинуть Италию из-за расизма? Это было бы ещё большим стимулом для расистов. Должны уйти они сами, а мы останемся.
Ранее сообщалось, что неаполитанцы находятся в поиске потенциальной замены Кулибали.
Национализм - ценность своей нации, как основополагающий принцип государственности.
Вы бы, молодой человек, сначала определения понятий выучили, а потом их применяли. Национализм не означает ничего плохого, не нужно путать с дискриминацией по национальному признаку.
А то, что я назвал негра негром, не является показателем превосходства белой расы, ты же мне за "белых" почему-то не высказываешь,хотя это ровно то же самое, что негр, в контексте определения расы.
Национализм - ценность своей нации, как основополагающий принцип государственности.
Вы бы, молодой человек, сначала определения понятий выучили, а потом их применяли. Национализм не означает ничего плохого, не нужно путать с дискриминацией по национальному признаку.
А то, что я назвал негра негром, не является показателем превосходства белой расы, ты же мне за "белых" почему-то не высказываешь,хотя это ровно то же самое, что негр, в контексте определения расы.