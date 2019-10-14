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Кулибали высказался о расизме в Италии

сегодня, 08:13

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился мнением о проявлениях расизма на итальянских стадионах:

Покинуть Италию из-за расизма? Это было бы ещё большим стимулом для расистов. Должны уйти они сами, а мы останемся.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы находятся в поиске потенциальной замены Кулибали. 

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Все комментарии
M.S.
M.S. ответил Карабахский Дрон
сегодня в 08:43
Не говори глупостей. Я бы таких удалял с ресурса за расизм и национализм.(
Расизм - мнение о превосходстве одной расы над другой.
Национализм - ценность своей нации, как основополагающий принцип государственности.
Вы бы, молодой человек, сначала определения понятий выучили, а потом их применяли. Национализм не означает ничего плохого, не нужно путать с дискриминацией по национальному признаку.
А то, что я назвал негра негром, не является показателем превосходства белой расы, ты же мне за "белых" почему-то не высказываешь,хотя это ровно то же самое, что негр, в контексте определения расы.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 788
сегодня в 08:40
Европа - для белых, Африка - для черных, Азия - для узкоглазых.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил M.S.
   65 / 788
сегодня в 08:36
Не говори глупостей. Я бы таких удалял с ресурса за расизм и национализм.(
M.S.
M.S.
сегодня в 08:24
Негры совсем обнаглели, уже белых с их территорий выживают.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   65 / 788
сегодня в 08:14
Нам бы его заботы
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