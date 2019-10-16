ГлавнаяНовости

Каземиро сообщил о том, каким клубам отказал ради аренды в «Порту»

сегодня, 20:25

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро рассказал, что был близок к переходу в «Интер» или «Севилью» на правах аренды в 2014 году. По словам игрока, он отказался от перехода в эти команды и выбрал «Порту» из-за Хулена Лопетеги, тренировавшего в то время «драконов».

У меня была возможность перейти в «Интер» или «Севилью». Но Лопетеги убедил меня присоединиться к «Порту», и это было лучшее решение в моей жизни.

Напомним, что Каземиро провел в «Порту» сезон-2014/15. Португальский клуб арендовал его у «Реала».

Это не первое откровение Каземиро за минувшие дни. Недавно бразилец рассказал о том, когда впервые стал играть на позиции опорного полузащитника.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хесе в январе вернется в ПСЖ
09 октября Комментарии11
Трансфер Икарди – тройная победа
05 сентябряСергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Официально«Витесс» арендовал голкипера «Челси»
03 сентября Комментарии3
Официально«Риу Аве» усилился игроком «Челси»
03 сентября Комментарии5
Официально«Фиорентина» взяла в аренду вингера «Лестера»
03 сентября Комментарии2
Официально«Гранада» арендовала хавбека «Ромы» Гоналона
03 сентября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
   445 / 854
сегодня в 21:17
После Макелеле никто так классно опорника не играл. Именно в плане черновой работы. Теперь Каземиро. А ну, болельщики "Реала", вступайте в дискуссию.
AMaaa_777
AMaaa_777
   213 / 854
сегодня в 21:01
Каземиро одна из лучших покупок, парень полностью оправдал все возложенные надежды!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100