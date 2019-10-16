Каземиро сообщил о том, каким клубам отказал ради аренды в «Порту»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро рассказал, что был близок к переходу в «Интер» или «Севилью» на правах аренды в 2014 году. По словам игрока, он отказался от перехода в эти команды и выбрал «Порту» из-за Хулена Лопетеги, тренировавшего в то время «драконов».
У меня была возможность перейти в «Интер» или «Севилью». Но Лопетеги убедил меня присоединиться к «Порту», и это было лучшее решение в моей жизни.
Напомним, что Каземиро провел в «Порту» сезон-2014/15. Португальский клуб арендовал его у «Реала».
Это не первое откровение Каземиро за минувшие дни. Недавно бразилец рассказал о том, когда впервые стал играть на позиции опорного полузащитника.