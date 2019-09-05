Трансфер Икарди – тройная победа

вчера, 11:00

ПСЖ не продал никуда Неймара, но на всякий случай решил обзавестись Мауро Икарди. «Соккер.ру» - об аргентинском пополнении в Париже.

Концовка трансферного окна получилась такой захватывающей, что не все значимые переходы получили должное внимание. А ведь переход Икарди из «Интера» в ПСЖ можно назвать знаковым. Закончилась целая эпоха противостояния футболиста и миланского клуба, для которого он мог стать легендой, а превратился в изгоя.

Битва за будущее продолжалась в кабинетах и за столом переговоров, где жена Икарди Ванда Нара не жалея сил и оппонентов выбивала для своего супруга лучшие условия. Не все ей были склонны верить, кого-то она даже раздражала своей манерой проведения переговоров, не всегда и не все ее понимали и в «Интере». Но даже за несколько часов до закрытия трансферного окна, когда казалось, что все планы провалились и Икарди светит сезон вне заявки, Нара излучала уверенность и заявляла, что ведет работу:

Буду работать до закрытия летнего трансферного окна. Есть предложения от двух клубов. У меня очень хорошие отношения с руководством «Интера». Переход в «Бока Хуниорс» маловероятен, но есть варианты в Европе. Посмотрим, перейдет ли он в клуб за пределами Италии. Надежда на трансфер в «Наполи» еще есть.

Уверенности и жесткости этой дамы можно позавидовать. Причем вариант с ПСЖ не был самым очевидным и вообще не всплывал до последнего. Особенно странным он казался, когда стало понятно, что Неймара никуда из Парижа не отпустят, что Эдинсона Кавани и даже Эрика-Максима Шупо-Мотинга сохранят в составе. Как-то не вязалось это все с тем, что парижанам еще нужен Икарди. Интересно, как Нара вышла на парижское руководство.

Вероятно, сохранились предыдущие контакты, поскольку ПСЖ наверняка прощупывал и ранее почву, когда появилась угроза потери Неймара. Но тогда Икарди связывали еще и с «Реалом», и с «Ювентусом», и с тем же «Наполи». Причем два последних варианта в какой-то момент назывались чуть ли не окончательными. В итоге итальянские клубы все-таки не решились связываться с Икарди и Нарой, либо же не захотели идти на условия.

А они при переходе в ПСЖ оказались весьма любопытными. Казалось, последнее, что сделает Икарди – это продлит контракт с «Интером». Но аргентинец разыграл хитрую карту, чтобы убедить миланцев отпустить его сейчас. Он продлил договор с «Интером» до 2022 года. Можно подумать, что решение нелогичное, но «Интер» так охотнее отпустил футболиста в аренду, потому что после оной сможет продать его за гораздо лучшие деньги, чем если бы контракт оставался непродолжительным.

Тем самым Икарди как бы пошел навстречу «Интеру» и позволил миланцам в будущем заработать на нем. Миланцы в таком случае несут минимальные потери, даже имеют выгоду. Им не нужно платить зарплату, не нужно держать в клубе потенциально токсичного звездного игрока, на которого не рассчитывают, да и кое-какая денежка за него прилетит. Ведь ПСЖ только за аренду на сезон заплатил 5 миллионов евро.

А если парижане захотят выкупить Икарди, то раскошелятся на 65 миллионов. Не будь продления контракта, такую сумму выкупа вряд ли удалось бы запросить. Не прогадал и сам Икарди, который получит возможность снова играть, причем в большом клубе с амбициями и отличными партнерами. Плюс выросла зарплата аргентинца, если верить итальянским СМИ . Там тоже расписана любопытная схема. Икарди зарабатывал в «Интере» 5 миллионов евро в год, что категорически не устраивало его, а в большей степени даже его жену.

В Париже Икарди повысили зарплату до 8 миллионов евро. Причем уже расписано увеличение ее в случае выкупа контракта – до 10 миллионов. При этом предусмотрен сценарий возвращения Икарди в Милан. Тогда на сезон-2020/21 зарплата снова вернется к 5 миллионам, а еще через сезон вырастет до 7 миллионов.

Таким образом, Нара и руководство «Интера» выстроили неплохую сбалансированную систему условий, которая оставляет всех довольными, а Икарди ко всему прочему мотивирует заставить ПСЖ выкупить права на него. Это становится выгодно и ему, и «Интеру». А если аргентинец будет результативен, то и парижанам.

Хотя вопрос выкупа, наверное, будет стоять в зависимости от судьбы Неймара. Сейчас у бразильца разбитое состояние из-за сорвавшегося перехода в «Барселону». Трудно сказать, как он сможет справиться с этим. А ПСЖ нужны результаты и голы. Тут Икарди очень вовремя оказался. При этом почти нет сомнений в том, что следующим летом Неймара и след простынет в Париже, он тогда будет стоить 170 миллионов евро, и ПСЖ не сможет уже выламывать руки «Барселоне» в ходе переговоров.