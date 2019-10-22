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Почеттино: «В трудные периоды худший соперник - ты сам»

сегодня, 12:44
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда22:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями в преддверии матча с «Црвеной Звездой» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Побеждать важно не только завтра, но и в каждом матче. В трудные периоды худший соперник - ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с самими собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, который нам требуется.

Когда переживаешь непростой период, взаимопонимание между партнерами может стать сложным и добиваться результата становится тяжелее. Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать еще больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт.

Также о предстоящем матче порассуждал нападающий «шпор» Харри Кейн

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 857
сегодня в 12:49
Вполне могут споткнуться.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 12:47
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