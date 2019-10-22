Почеттино: «В трудные периоды худший соперник - ты сам»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями в преддверии матча с «Црвеной Звездой» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Побеждать важно не только завтра, но и в каждом матче. В трудные периоды худший соперник - ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с самими собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, который нам требуется.

Когда переживаешь непростой период, взаимопонимание между партнерами может стать сложным и добиваться результата становится тяжелее. Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать еще больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт.