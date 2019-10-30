Шюррле не исключил, что может закончить карьеру в конце сезона

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о ближайших планах на будущее.
Я действительно хочу принимать решение для себя в конце каждого сезона — хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня всё ещё мотивация играть, готово ли моё тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть ещё год, может — два.
Ранее Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве.
А ведь раньше говорили: " ЦСКА без Думбия, как яички без х.."))
А ведь раньше говорили: " ЦСКА без Думбия, как яички без х.."))
В то время, как у Ди Натале она только началась в 31-32)
Довели спартачи беднягу до цугундера((
В то время, как у Ди Натале она только началась в 31-32)
Довели спартачи беднягу до цугундера((