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Шюррле не исключил, что может закончить карьеру в конце сезона

сегодня, 13:08

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о ближайших планах на будущее. 

Я действительно хочу принимать решение для себя в конце каждого сезона — хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня всё ещё мотивация играть, готово ли моё тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть ещё год, может — два.

Ранее Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 877
сегодня в 14:36
Наконец то понял куда вляпался сбитый немецкий летчик.
kb_bender
kb_bender ответил Nekit92
сегодня в 14:32
Понял наконец куда попал! После хрюшатника никуда не берут, решил карьеру закончить.
не ну в отличии от Маркизио он хоть полезно играет ))
Литейный 4
Литейный 4
   21 / 877
сегодня в 14:27
После свиней большинство заканчивают карьеру. Вляпался паря. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
   65 / 877
сегодня в 14:21
Сбитый летчик!!!
Nekit92
Nekit92
   142 / 877
сегодня в 14:17
Понял наконец куда попал! После хрюшатника никуда не берут, решил карьеру закончить.
swed
swed ответил cska plus
   471 / 877
сегодня в 14:13
Немец никакой, такой чемпион только спартаку бы пригодился ни одному другому клубу в Европе в голову не могла прийти мысль просмотреть его.
после поражения в дерби, такие же мысли были ?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил cska plus
   103 / 877
сегодня в 14:11
Немец никакой, такой чемпион только спартаку бы пригодился ни одному другому клубу в Европе в голову не могла прийти мысль просмотреть его.
что-то в первых его матчах за спартак ты сидел засунувши язык в одно место
Ruslik1982
Ruslik1982
   103 / 877
сегодня в 14:11
внукам будет рассказывать, что закончил карьеру в Боруссии, и каждый день удалять инфу из википедии
Супервайзер
Супервайзер ответил cska plus
   135 / 877
сегодня в 13:53
Ойойой, а как же хрющатник без чумпьёна мира.
    ДСА
    ДСА
       315 / 877
    сегодня в 13:51
    Пока спрос будет - будет и играть
    cska plus
    cska plus
       10 / 877
    сегодня в 13:51
    Классно цорн зароботал на фрице.
    cska plus
    cska plus
       10 / 877
    сегодня в 13:51
    Немец никакой, такой чемпион только спартаку бы пригодился ни одному другому клубу в Европе в голову не могла прийти мысль просмотреть его.
    Супервайзер
    Супервайзер
       135 / 877
    сегодня в 13:50
    Не унывай, Андре. Тебе тяжело, но многие через это проходят. Болезни можно победить силой воли.
    cska plus
    cska plus
       10 / 877
    сегодня в 13:49
    Ойойой, а как же хрющатник без чумпьёна мира.
    VIPded
    VIPded
       107 / 877
    сегодня в 13:45
    Ну да, после Спартака в приличную команду уже не возьмут...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
       7 / 877
    сегодня в 13:37
    Если бы, это Моуринье его накормил чебупелями))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 877
    сегодня в 13:37
    Дружище, прочь сопли, соберись и верь в себя
    Lazurny
    Lazurny
       23 / 877
    сегодня в 13:23
    В спартаке цветущего чемпиона мира ушатали.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       4 / 877
    сегодня в 13:12
    Жалко парня в 28 (ну, почти 29) лет уже карьеру заканчивает.

    В то время, как у Ди Натале она только началась в 31-32)

    Довели спартачи беднягу до цугундера((
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