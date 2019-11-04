ГлавнаяНовости

Тренер «Крыльев»: «В гостях „Рубин“ играет даже лучше, чем дома»

04 ноября 2019, 18:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал игру команды в поединке с «Рубином» в 15-м туре РПЛ.

Первый тайм не удался ни для них, ни для нас. Во второй половине стали лучше держать мяч, больше атаковать. Создали два-три момента. Жаль, что не удалось забить. «Рубин» – очень хорошая команда. В гостях они играют даже лучше, чем дома. Лучше одно очко, чем ничего.

Отметим, что главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо остался недоволен результатом встречи с «Крыльями».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА вылетел в Сочи
Вчера, 21:16 ФотоКомментарии13
«Динамо» прилетело в Казань без Игбуна
Вчера, 20:54 ФотоКомментарии3
«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Трабзонспором»
Вчера, 00:17 ФотоКомментарии2
Не гениально, но обнадеживающе
07 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии11
ЦСКА провел разминку в гостинице
07 ноября ФотоКомментарии16
ЦСКА проиграл всё, кроме чести. Но можно остаться и без неё
07 ноябряАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
04 ноября в 19:03
А вот Крылья играют одинаково плохо и дома и в гостях.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
04 ноября в 19:00
Так то оно так ...но три еще лучше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100