Тренер «Крыльев»: «В гостях „Рубин“ играет даже лучше, чем дома»

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал игру команды в поединке с «Рубином» в 15-м туре РПЛ .

Первый тайм не удался ни для них, ни для нас. Во второй половине стали лучше держать мяч, больше атаковать. Создали два-три момента. Жаль, что не удалось забить. «Рубин» – очень хорошая команда. В гостях они играют даже лучше, чем дома. Лучше одно очко, чем ничего.