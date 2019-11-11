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Агент Баринова: «Последние матчи Дмитрий играл через боль»

вчера, 20:35

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, Павел Банатин, рассказал о состоянии здоровья игрока.

Ранее стало известно, что футболист не сыграет за национальную команду в матчах отбора к Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино из-за повреждения. Также Баринов не попал в заявку «железнодорожников» на воскресный матч 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

На протяжении пары месяцев Дима испытывал болевые ощущения. Последние матчи он проводил на уколах и на морально-волевых, играл через боль. Несмотря на самочувствие, Баринов на важном турнирном отрезке играл постоянно, пропустив за «Локомотив» лишь один матч из-за дисквалификации. И естественно, у него была цель и большое желание принять участие в важнейшем поединке сборной России против Бельгии, с которой наша команда борется за первое место в группе.

Однако после домашней игры с «Ювентусом» ситуация ухудшилась. Из-за мышечной травмы Дмитрий не провел ни одной тренировки перед «Краснодаром» и вынужден был пропустить этот матч. В итоге было принято совместное с медицинским штабом решение — вести лечение в расположении клуба, потому что возможности сыграть с бельгийцами и Сан-Марино объективно нет. Естественно, Дима очень расстроен, что не может помочь национальной команде, и будет от всей души болеть за сборную. Уверен, что после необходимого восстановления он снова будет максимально полезен и клубу, и сборной, демонстрируя характер, самоотдачу и должный уровень игры.

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