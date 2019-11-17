Наставник «Краснодара» Матвеев: «Очень рады, что Газинский снова с нами»

Главный тренер «Краснодара» дал свой комментарий после победы в товарищеском матче над «Ростовом».

Качество игры не очень хорошее, это понятно. Этот матч был особенно важен для игроков, которые восстанавливались после травм: Газинского, Вандерсона и Скопинцева. Юрий провёл на поле 80 минут, мы очень рады, что он снова с нами. Газинский сейчас не в оптимальном состоянии, но мы уже можем выделить в его игре моменты, которые нас радуют. Скопинцев и Вандерсон по-разному провели этот матч, но в целом мы довольны их игрой. Самое главное, что все они получили игровую нагрузку.

Что касается де Вильены, мы планировали, что он не будет играть весь матч. Он получил несколько ударов в одно и то же место, у него небольшой ушиб.

Мы не придаём огромное значение результату, но любой матч, который заканчивается победой, даже товарищеский, несёт позитив. Инициатором этого матча был «Краснодар», мы рады, что руководство «Ростова» пошло нам навстречу. Этот матч был полезен как для нас, так и для них, это хорошая практика для многих футболистов. Почему всего 80 минут? Мы подумали, что нет особой нужды играть целый матч. Мы исходили из своих соображений, взять того же Газинского. Мы думали, что он не сможет сразу вытянуть и 80 минут, но, видите, провёл хорошо весь матч. Мы предложили чуть-чуть сократить время, никто не был против.

К вопросу о молодых игроках, не могу сказать, что кто-то прям очень понравился, но можно сегодня выделить Мацукатова, он был сегодня активнее остальных. Мы рады, что все эти ребята вышли на большой стадион, к чему они должны всегда стремиться, это большой плюс для академии.

Основная цель этого матча — игровая нагрузка. У нас две недели паузы между официальными матчами, понятно, что лучше не терять игровой тонус. Мы подумали, что если игроки получат такую нагрузку, то это будет только в плюс.

Игнатьев находится в сборной, он пропускал матч из-за удаления с болгарами. Мы надеемся, что в следующем матче он появится в составе молодёжной команды.