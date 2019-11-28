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Руди Гарсия: «„Лион“ должен был играть лучше»

сегодня, 02:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нельзя было пропускать в последние пять минут первого тайма. Надо было лучше играть, чтобы решать вопрос с квалификацией сегодня, – побеждать, либо играть вничью. Мы встретились с командой, плотно играющей в защите и хорошо в атаке. В первом тайме нам не хватило хладнокровия, во втором играли лучше, провели хорошие 15 минут, но действовали слишком стереотипно.

Оба гола «Лион» пропустил, когда игроки прижимались к своим воротам. Нам надо было играть плотнее с точки зрения прессинга.

Мы проиграли не из-за судей, не стоит забывать, что ничего ещё не закончено. Теперь надо побеждать «Лейпциг», который является сильнейшей командой группы.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 906
сегодня в 03:02
До штрафной катали красиво, а дальше как в стену упирались, моментов практически не было.
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