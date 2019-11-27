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Хавбек «Базеля» Кампо: «Дизайн стадиона „Краснодара“ шикарен»

вчера, 20:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазель18:50 Не начался

Полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо поделился мнением о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ, а также восхитился стадионом «быков»:

Всегда есть, что терять, поэтому мы хотим выигрывать каждую встречу. Хотим выйти из группы победителями, поэтому завтрашняя игра очень важная для нас. Прошлая игра оказалась для нас лучше, но тем не менее у «Краснодара» есть свои хорошие качества. Мы должны быть сконцентрированы на игре, чтобы показать достойный результат.

Мы не очень много видели, но то что видели: интерьер, дизайн стадиона - просто невероятно. То, что вы построили - шикарно.

Ранее свой комментарий по поводу этой игры дал наставник «Базеля» Марсель Коллер.

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СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответил cska plus
   746 / 899
вчера в 23:34
Сам Краснодар шикарен.
Был недавно.
cska plus
cska plus
   16 / 899
вчера в 21:31
Сам Краснодар шикарен.
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