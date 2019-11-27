Хавбек «Базеля» Кампо: «Дизайн стадиона „Краснодара“ шикарен»

Полузащитник «Базеля» поделился мнением о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ , а также восхитился стадионом «быков»:

Всегда есть, что терять, поэтому мы хотим выигрывать каждую встречу. Хотим выйти из группы победителями, поэтому завтрашняя игра очень важная для нас. Прошлая игра оказалась для нас лучше, но тем не менее у «Краснодара» есть свои хорошие качества. Мы должны быть сконцентрированы на игре, чтобы показать достойный результат.

Мы не очень много видели, но то что видели: интерьер, дизайн стадиона - просто невероятно. То, что вы построили - шикарно.