Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА будет мотивирован как никогда, но мы готовы»

Главный тренер «Лудогорца» поделился мнением о предстоящей игре с ЦСКА в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ :

Мы настроены на победу завтра. Хотим выйти на поле и решить все вопросы по выходу из группы именно в этой игре, так как впереди еще очень много важных матчей.

Дзагоев? Это отличный футболист с большим опытом. Он довольно долго не играл, однако сейчас набрал форму. Но команда не зависит лишь от одного игрока, ЦСКА силен командной игрой.