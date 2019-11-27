Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА будет мотивирован как никогда, но мы готовы»

Главный тренер «Лудогорца» Станислав Генчев поделился мнением о предстоящей игре с ЦСКА в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ:
Мы настроены на победу завтра. Хотим выйти на поле и решить все вопросы по выходу из группы именно в этой игре, так как впереди еще очень много важных матчей.
Дзагоев? Это отличный футболист с большим опытом. Он довольно долго не играл, однако сейчас набрал форму. Но команда не зависит лишь от одного игрока, ЦСКА силен командной игрой.
Я убежден, что для ЦСКА разгром в Разграде стал неким лекарством, чтобы начать играть лучше. Армейцы будут мотивированы как никогда.
Ранее свой комментарий завтрашней встрече дал наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко.