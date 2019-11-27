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Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА будет мотивирован как никогда, но мы готовы»

сегодня, 19:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Лудогорца» Станислав Генчев поделился мнением о предстоящей игре с ЦСКА в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ:

Мы настроены на победу завтра. Хотим выйти на поле и решить все вопросы по выходу из группы именно в этой игре, так как впереди еще очень много важных матчей.

Дзагоев? Это отличный футболист с большим опытом. Он довольно долго не играл, однако сейчас набрал форму. Но команда не зависит лишь от одного игрока, ЦСКА силен командной игрой.

Я убежден, что для ЦСКА разгром в Разграде стал неким лекарством, чтобы начать играть лучше. Армейцы будут мотивированы как никогда.

Ранее свой комментарий завтрашней встрече дал наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 20:21
Причешем!
ДСА
ДСА
   303 / 868
сегодня в 20:19
ЦСКА уже всё по фигу.
neukomm
neukomm
сегодня в 20:08
Зачем эта игра? И так все уже доказано.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   359 / 868
сегодня в 20:07
Надеюсь, что опять не отлудогорят аххах
VIPded
VIPded
   92 / 868
сегодня в 19:51
Увы, но сомневаюсь я чёйта в мотивации ЦСКА...
Зейский
Зейский
   217 / 868
сегодня в 19:48
ЦСКА не будет сопротивляться.
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