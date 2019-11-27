Тренер «Базеля»: «„Краснодар“ - серьезная команда»

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер поделился мнением о предстоящей игре 5-го тура группового этапа ЛЕ:
Я не думаю, что «Краснодар» в первой игре был сильно слабее, это действительно серьезная команда, качество отдельных игроков очень серьезное, в российском чемпионате у них хорошие результаты. В первой игре у них были возможности забить, и при счете 2:0 были некоторые моменты, приходилось защищаться. Игра будет опасной для нас, завтра может получиться совершенно иной матч.
Возможно, мы поменяем некоторых игроков, но это мы решим завтра.
Ранее об игре высказался хавбек «Краснодара» Юрий Газинский.