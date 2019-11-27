Тренер «Базеля»: «„Краснодар“ - серьезная команда»

Главный тренер «Базеля» поделился мнением о предстоящей игре 5-го тура группового этапа ЛЕ :

Я не думаю, что «Краснодар» в первой игре был сильно слабее, это действительно серьезная команда, качество отдельных игроков очень серьезное, в российском чемпионате у них хорошие результаты. В первой игре у них были возможности забить, и при счете 2:0 были некоторые моменты, приходилось защищаться. Игра будет опасной для нас, завтра может получиться совершенно иной матч.

Возможно, мы поменяем некоторых игроков, но это мы решим завтра.