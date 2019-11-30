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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити»

сегодня, 19:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (40) располагается на первом месте, «Брайтон» (15) - 15-й.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (2:0)
Голы: ван Дейк 18, ван Дейк 24 - Данк 79

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Адриан 78), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Лаллана 69), Роберто Фирмино (Ориги 76), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Альзате 69), Уэбстер, Данк, Берн, Проппер, Стивенс, Биссума (Троссард 69), Гросс, Коннолли (Мопе 76), Муй
Главный тренер: Поттер Грэм.

Удаление: Алиссон 76

Ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом».

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Все комментарии
da da da
da da da ответил Конунг Рагнар
   382 / 946
сегодня в 20:42
Слабо играет Сити с лысым физруком, который кроме тики-таки ничего не умеет. Лысого физрука уже трудно назвать топом
у тебя горит от Пепа?))
Объективное мнение
Объективное мнение
   740 / 946
сегодня в 20:38
Скала затащил
773sergeytank
773sergeytank ответил Steven Gerrard 008
   86 / 946
сегодня в 20:34
Уже празднуете победу с фанчиком распивая мартини?)))
DXTK
DXTK
   147 / 946
сегодня в 20:31
Великий Ливерпуль с победой, Титул уже близко. я верю вас, МС уже сдался!!! Клопп гений, лучше Гвардиолы в 1000 раз, Ван Дейк заслужил ЗМ, больше чем пешеход Месся.))) ах-ха-ха

PS YNWA !!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
   7 / 946
сегодня в 20:30
Как-обычно судил Скамина, не поставил 2 пенальти в ворота Ливерпуля и не удалил троих игроков у них
Ну от тебя я другого ответа и не ожидал. Аха-ха)
Зачем ты отвечал на мой комментарий, если он тебе не адресован?)
shlomo
shlomo
   356 / 946
сегодня в 20:30
Все по делу....Ливер - молодец!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   209 / 946
сегодня в 20:29
Слабо играет Сити с лысым физруком, который кроме тики-таки ничего не умеет. Лысого физрука уже трудно назвать топом
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   148 / 946
сегодня в 20:28
Вдесятером обыграли Брайтон, 15ую команду АПЛ.

А кабинет, наоборот, не мог обыграть Дженоа, игравшая полчаса вдевятером. Но на помощь пришел судья, владеющий виллой в Турине и поставил пенальти на 148й минуте))
andrefino13
andrefino13 ответил Steven Gerrard 008
   224 / 946
сегодня в 20:27
Один?
773sergeytank
773sergeytank ответил Steven Gerrard 008
   86 / 946
сегодня в 20:27
Ну так ставьте своего крутого в основу, будет достойную конкуренцию составлять Гильермо по фиксации мяча.
Вуахаха
Beka_byaka
Beka_byaka
   372 / 946
сегодня в 20:26
Как я уже говорил, что ливер в этом году не лихорадит, а академично с минимальным 2:1 стабильно вырывает победу. Напоминает чемпионский год Лестера.

Поздравляю. Практически с чемпионством!!
da da da
da da da
   382 / 946
сегодня в 20:25
Ливерпуль слабо играет,если вот этот Ливер возьмет АПЛ,то будет слабейшим наряду с Лестером кто брал АПЛ в 21веке.
andrefino13
andrefino13 ответил Steven Gerrard 008
   224 / 946
сегодня в 20:25
Далёкие от футбола только сейчас узнали, что есть такие команды. Знали только Батэ, Астана...
NGYRZ
NGYRZ
   71 / 946
сегодня в 20:17
2 таких важных гола, которые могут привести Ливерпуль к титулу АПЛ, за последние 30 лет, 30 лет КАРЛ!

Ну как этому игроку Ван Дейку не дать золотого мяча??? КАК?

Ведь еще один липовый мяч уходит к игроку одной команды, провалившемуся в ЛЧ и опозорившемуся на Кубке Америке.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил You will never walk alone
   148 / 946
сегодня в 20:17
Лудогорец интересная команда, как и Ференцварош)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил You will never walk alone
   32 / 946
сегодня в 20:16
Ференцварош
You will never walk alone
You will never walk alone ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:14
    Colchoneros
    Colchoneros
       80 / 946
    сегодня в 20:14
    Браво Ливерпуль!
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
       733 / 946
    сегодня в 20:13
    пожалуйста, победите их кто-нибудь. Нельзя им золотой кубок!
    You will never walk alone
    You will never walk alone ответил cska plus
    сегодня в 20:13
    А лудогорец?
    andrefino13
    andrefino13
       224 / 946
    сегодня в 20:10
    Клопу не позавдуешь, как сохранить мотивацию, в каждой следующей игре забывать про турнирную таблицу.?
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил 773sergeytank
       148 / 946
    сегодня в 20:09
    Адриан наголову круче Буффана и Шесны. Он за 4 месяца выиграл больше еврокубков, чем Буффон за 18лет в кабинете. Вуахаха
    cska plus
    cska plus
       9 / 946
    сегодня в 20:09
    Ливер неинтересен.
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
       40 / 946
    сегодня в 20:09
    Как-обычно судил Скамина, не поставил 2 пенальти в ворота Ливерпуля и не удалил троих игроков у них
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       32 / 946
    сегодня в 20:07
    Квартира княжи после победы Ливерпуля.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       7 / 946
    сегодня в 20:07
    Есть адекватные апээльщики?
    Чё там по матчу? Всё чисто?
    You will never walk alone
    You will never walk alone ответил fanliverpoolfan 2
    сегодня в 20:06
    У второго другая птица любимая- та, что будит людей по утрам. Хотя он тоже туктук)
    773sergeytank
    773sergeytank
       86 / 946
    сегодня в 20:06
    Адриана достойный сменщик Кариуса))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       7 / 946
    сегодня в 20:06
    Сквозера уже ликуют.
    А мы немножко подождём. Аха-ха)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       109 / 946
    сегодня в 20:05
    Пока отличное начало уикенда, Сити потерял очки, а Ливерпуль выиграл, завтра еще Лестер-Эвертон, но там особой надежды на то, что Эвертон даст бой нет, это они на Ливерпуль настраиваются, как на последний бой, а Лестер к тому же сейчас просто сильнее Биттерс.
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