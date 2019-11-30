«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» в матче 14-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (40) располагается на первом месте, «Брайтон» (15) - 15-й.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (2:0)
Голы: ван Дейк 18, ван Дейк 24 - Данк 79
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Адриан 78), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Лаллана 69), Роберто Фирмино (Ориги 76), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Альзате 69), Уэбстер, Данк, Берн, Проппер, Стивенс, Биссума (Троссард 69), Гросс, Коннолли (Мопе 76), Муй
Главный тренер: Поттер Грэм.
Удаление: Алиссон 76
Ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом».
PS YNWA !!!!
PS YNWA !!!!
Зачем ты отвечал на мой комментарий, если он тебе не адресован?)
Зачем ты отвечал на мой комментарий, если он тебе не адресован?)
А кабинет, наоборот, не мог обыграть Дженоа, игравшая полчаса вдевятером. Но на помощь пришел судья, владеющий виллой в Турине и поставил пенальти на 148й минуте))
А кабинет, наоборот, не мог обыграть Дженоа, игравшая полчаса вдевятером. Но на помощь пришел судья, владеющий виллой в Турине и поставил пенальти на 148й минуте))
Вуахаха
Вуахаха
Поздравляю. Практически с чемпионством!!
Поздравляю. Практически с чемпионством!!
Ну как этому игроку Ван Дейку не дать золотого мяча??? КАК?
Ведь еще один липовый мяч уходит к игроку одной команды, провалившемуся в ЛЧ и опозорившемуся на Кубке Америке.
Ну как этому игроку Ван Дейку не дать золотого мяча??? КАК?
Ведь еще один липовый мяч уходит к игроку одной команды, провалившемуся в ЛЧ и опозорившемуся на Кубке Америке.
Чё там по матчу? Всё чисто?
Чё там по матчу? Всё чисто?
А мы немножко подождём. Аха-ха)
А мы немножко подождём. Аха-ха)