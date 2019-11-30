«РБ Лейпциг» с трудом обыграл аутсайдера Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в выездном матче обыграл «Падерборн». Эта победа поднимает «быков» на первую строчку (27 очков) таблицы немецкого первенства, «Падерборн» замыкает таблицу (5 очков).
Падерборн, стадион Бентелер-Арена
«Падерборн» - «РБ Лейпциг» 2:3 (0:3)
Голы: Мамба 62, Гьясула 73 - Шик 3, Забитцер 4, Вернер 26
«Падерборн»: Цингерле, Янс (Сабири 85), Килиан, Шонлау, Коллинз, Василиадис, Гьясула , Прогер , Хольтманн (Антви-Аджей 60), Мамба, Золински (Михел 73)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
«РБ Лейпциг»: Мвого, Мукиеле (Саракки 56), Илсанкер, Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Демме, Забитцер (Айдара 61), Нкунку, Шик (Кунья 75), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Коллинз 33, Илсанкер 44, Шик 74, Гьясула 90+3, Вернер 90+3, Антви-Аджей 90+5
В прошлом туре «Падерборн» отобрал очки у дортмундской «Боруссии», «Лейпциг» был сильнее «Кельна».