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«Ростов» не смог обыграть «Урал»

сегодня, 18:28
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В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уралом». Ростовская команда остается на пятой строчке (31 очко) таблицы российского первенства, уральцы на девятом месте (21 очко).

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Урал» 0:0

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков (Логашов 17), Козлов, Зайнутдинов, Антонсен Норманн, Попов, Байрамян (Саплинов 66), Шомуродов, Ионов (Долгов 82)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Августиняк, Фидлер, Эль-Кабир (Погребняк 55), Бикфалви, Кухарчик, Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Козлов 41, Логашов 62, Фидлер 68, Поляков 70, Егорычев 84, Ильин 90+2

Судья: Сухой Алексей.

В прошлом туре ростовская команда уступила «Динамо», а следующий матч ей предстоит провести против «Спартака». Уральцы в следующем туре сыграют против «Крыльев Советов».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 949
сегодня в 19:11
Как платят, так и играют!!!
112910415
112910415
   66 / 949
сегодня в 19:04
без горючего комбайны плохо движутся ...
viv
viv
   211 / 949
сегодня в 19:02
Пора менять Валеру....вон Слуцкий освоился в Виттессе...
Absinthe3
Absinthe3 ответил Гавриленко
   128 / 949
сегодня в 19:02
Спартак хотя бы Тун прошёл, а Ростов в ЛЕ 2013-2014 не прошёл отбор, так что полёт нормальный, в Европе должны играть лучшие!)))
2013-2014? Более поздние успехи вспомнить не по-мужски будет?
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 19:01
Эти неудачи волере за то, что сдал кубковую игру хрющам.
Absinthe3
Absinthe3
   128 / 949
сегодня в 19:01
Спад! Надо это пережить!
kts
kts
   238 / 949
сегодня в 18:58
Интересно соккер заголовки пишет. А почему бы не Урал не смог обыграть Ростов?? Московские уши лезут.
mangoх12
mangoх12
   31 / 949
сегодня в 18:56
все началось со слива кубка спартаку
Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 949
сегодня в 18:55
Отрыв от бело - красных на очко увеличился.
praporchik zadov
praporchik zadov
   476 / 949
сегодня в 18:53
Это уже похоже на кризис....победа нужна была
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   345 / 949
сегодня в 18:53
"Ростову" нужно избавиться от Карпина.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   18 / 949
сегодня в 18:51
Понятно все. Валера сливает Ростов из еврокубков что бы с зимы(лета) спокойно перебраться в какую нибудь Московскую команду.
Big krendel
Big krendel
   32 / 949
сегодня в 18:49
Сдувается Ростов.
nubom
nubom
   109 / 949
сегодня в 18:44
Почему-то футболисты без зарплаты играют хуже... :(
Морозовский
Морозовский
   11 / 949
сегодня в 18:42
Ничья - на большее никто не наиграл.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Grey33
   273 / 949
сегодня в 18:41
Всё, сказочке конец. Шестое место для народных, что бы снова позориться в Европе.
какой же должен быть слив, чтобы мясо в еврокубках опять позорилось?...
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   392 / 949
сегодня в 18:40
Ждал худшего.
Питер Ман
Питер Ман
   43 / 949
сегодня в 18:38
Урал, Браво!
Гавриленко
Гавриленко
   5 / 949
сегодня в 18:37
Спартак хотя бы Тун прошёл, а Ростов в ЛЕ 2013-2014 не прошёл отбор, так что полёт нормальный, в Европе должны играть лучшие!)))
Ice van Reed
Ice van Reed
   321 / 949
сегодня в 18:35
Чем дальше, в лес, тем меньше телефонов!!!
RussianMango
RussianMango
   327 / 949
сегодня в 18:35
У Ростова нет резерва. Почти все матчи тянут одни и те же игроки, спад в игре ожидался. На второй круг нужно усиление...если деньги найдуться. Осталась одна игра...надо брать максимум.
halfbeek
halfbeek
   194 / 949
сегодня в 18:34
В конце сезона все команды РПЛ не блещут. Сил уже мало, а мастерства и раньше не было. К Ростову это относится также. Команда исповедует энергозатратный футбол и сейчас сильно сказывается усталость. Но возможности у Ростова были, но увы...
serh62
serh62
   280 / 949
сегодня в 18:34
жаль...очень жаль что Урал не обыграл ростов и не обошел спартак...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 949
сегодня в 18:33
6-игра без побед...Подряд...
Жаль...
Grey33
Grey33
   213 / 949
сегодня в 18:33
Всё, сказочке конец. Шестое место для народных, что бы снова позориться в Европе.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   273 / 949
сегодня в 18:32
поделом)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   246 / 949
сегодня в 18:32
обидно, что-то какой-то серьёзный кризис пошёл у Ростова. Надеюсь это временно. Нам в еврокубках необходимы норм клубы.
волгодон 2
волгодон 2
   40 / 949
сегодня в 18:31
Ну нормально. Пойдет.
Скоро попрем.
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