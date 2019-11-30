«Ростов» не смог обыграть «Урал»

сегодня, 18:28

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уралом». Ростовская команда остается на пятой строчке (31 очко) таблицы российского первенства, уральцы на девятом месте (21 очко).

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Урал» 0:0

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков (Логашов 17), Козлов, Зайнутдинов, Антонсен Норманн, Попов, Байрамян (Саплинов 66), Шомуродов, Ионов (Долгов 82)

Главный тренер: Карпин Валерий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Августиняк, Фидлер, Эль-Кабир (Погребняк 55), Бикфалви, Кухарчик, Ильин

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Козлов 41, Логашов 62, Фидлер 68, Поляков 70, Егорычев 84, Ильин 90+2

Судья: Сухой Алексей.

В прошлом туре ростовская команда уступила «Динамо», а следующий матч ей предстоит провести против «Спартака». Уральцы в следующем туре сыграют против «Крыльев Советов».