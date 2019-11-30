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«Герта» уступила дортмундской «Боруссии»

сегодня, 19:27
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия21.12.2019 в 20:30 Не начался

«Герта» проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (23) располагается на пятом месте, «Герта» (11) - третья снизу.

Берлин, стадион Олимпиаштадион

«Герта» - «Боруссия» Д 1:2 (1:2)
Голы: Дарида 34 - Санчо 15, Азар 17

«Герта»: Крафт, Штарк (Дилросун 68), Бойата, Рекик, Вольф, Груич, Скьельбред, Миттельштедт, Дарида (Калу 78), Зелке, Люкебакио (Ибишевич 68)
Главный тренер: Чович Анте.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Хакими, Брандт, Витсель, Геррейру, Азар (Пищек 84), Санчо (Шмельцер 90+2), Ройс (Гетце 90+2)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Груич 5, Дарида 18, Хуммельс 19, Хуммельс 45, Ибишевич 83

Удаление: Хуммельс 45

В параллельном матче «РБ Лейпциг» с трудом обыграл аутсайдера Бундеслиги.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   31 / 946
сегодня в 19:52
в 10 м весь второй тайм и так нормалек
cska plus
cska plus
   9 / 946
сегодня в 19:50
Судьба.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   479 / 946
сегодня в 19:31
Очередная бездарная игра.
Начали-то здорово ведь! Два забили! А потом-то что снова началось?
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