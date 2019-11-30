«Герта» уступила дортмундской «Боруссии»

«Герта» проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 13-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (23) располагается на пятом месте, «Герта» (11) - третья снизу.
Берлин, стадион Олимпиаштадион
«Герта» - «Боруссия» Д 1:2 (1:2)
Голы: Дарида 34 - Санчо 15, Азар 17
«Герта»: Крафт, Штарк (Дилросун 68), Бойата, Рекик, Вольф, Груич, Скьельбред, Миттельштедт, Дарида (Калу 78), Зелке, Люкебакио (Ибишевич 68)
Главный тренер: Чович Анте.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Хакими, Брандт, Витсель, Геррейру, Азар (Пищек 84), Санчо (Шмельцер 90+2), Ройс (Гетце 90+2)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Груич 5, Дарида 18, Хуммельс 19, Хуммельс 45, Ибишевич 83
Удаление: Хуммельс 45
В параллельном матче «РБ Лейпциг» с трудом обыграл аутсайдера Бундеслиги.
Начали-то здорово ведь! Два забили! А потом-то что снова началось?
Начали-то здорово ведь! Два забили! А потом-то что снова началось?