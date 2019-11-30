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«Аталанта» на выезде разгромила «Брешию»

сегодня, 18:57
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа0 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Брешию». После этой победы «королева провинциалов» займет четвертую строчку (25 очков), «львица» по-прежнему - первая с конца (7 очков).

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Аталанта» 0:3 (0:1)
Голы: Пашалич 26, Пашалич 61, Иличич 90+2

«Брешиа»: Йоронен, Кистана, Чансельор, Мангравити (Морозини 85), Сабелли, Ромуло, Тонали, Ндой (Бизоли 64), Мартелла, Торрегросса (Доннарумма 77), Балотелли
Главный тренер: Гроссо Фабио.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Паломино, Масиелло, Кастань, де Рон (Фройлер 51), Пашалич, Госенс (Хатебур 74), Гомес, Иличич, Муриэль (Малиновский 58)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Кастань 11, Торрегросса 19, Паломино 57, Малиновский 79

В прошлом туре «Аталанта» уступила «Ювентусу», «Брешиа» была разгромлена «Ромой».

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cska plus
cska plus
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сегодня в 19:05
Какое счастье, победили аутсайдера.
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