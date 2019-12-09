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«Милан» обыграл «Болонью»

09 декабря 2019, 00:37
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Болоньей» в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» — «Милан» 2:3 (1:2)
Голы: Тео Эрнандес 40 (автогол), Сансоне 84 (пенальти)Пёнтек 15 (пенальти), Тео Эрнандес 32, Бонавентура 46

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Поли, Шутен (Сванберг 46), Ольсен (Орсолини 78), Джемайли (Сантандер 64), Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер (Билья 70), Бонавентура (Лукас Пакета 79), Сусо, Пёнтек (Лукас Пакета 79), Чалханоглу (Кастильехо 85)
Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Бани 14, Беннасер 21, Томиясу 74, Паласио 77, Сантандер 81, Романьоли 83

Напомним, что вчера «Ювентус» уступил «Лацио».

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Стадион «Ренато ДальАра»
Источник: soccer.ru Фото: https://www.acmilan.com/it/news/allenamenti/2019-12-04/lavoro-sul-possesso-palla-verso-il-bologna
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
09 декабря 2019 в 14:21
Милан вполне мог и не удержать победный счет! Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Всех преданных тиффози россонери с непростой и очень важной победой!
Timeless
Timeless
09 декабря 2019 в 11:10
Милан с победой
матос
матос
09 декабря 2019 в 09:59
с победой , кузены.
milanetto10
milanetto10
09 декабря 2019 в 09:53
Милан с победой все неадекваты следите за своими клубами
shlomo
shlomo
09 декабря 2019 в 09:26
Кажется, Милан постепенно приходит в себя...Удачи!
Брулин
Брулин
09 декабря 2019 в 09:20
Хочется уже, чтобы Милан снова стал клубом, который бы уважали и боялись. Но, видимо, это произойдёт ещё нескоро
Ozabot
Ozabot
09 декабря 2019 в 08:20
Отлично, что забили больше 1 мяча. В игре «Милана» появилась какая-то тактика. Пасы стали точнее и атаковали интереснее. Но и «Болонья» играла крепко. Под конец вообще чуть не задушили, но и ошибались много из-за этого и могли еще 3 пропустить.
VIPded
VIPded
09 декабря 2019 в 08:05
Форза, россонери!!!
EAGinLE
EAGinLE
09 декабря 2019 в 07:11
С победой .
Camellot
Camellot ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
09 декабря 2019 в 07:01
    Zenit_84
    Zenit_84
    09 декабря 2019 в 04:51
    Молодцы!
    ДАША Д
    ДАША Д
    09 декабря 2019 в 04:28
    Уже воспринимается как неожиданность
    YNWA
    YNWA ответ fanliverpoolfan 2 (комментарий удален) (раскрыть)
    09 декабря 2019 в 03:39, ред.
    Падение за 2,5 метра до штрафной!
    Смешно сейчас смотреть тот финал, когда у Ливерпуля на данный момент 6 кубков чемпионов!
    А у чемпиона серии Б всего 2 и то один левый.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
    09 декабря 2019 в 00:46
    Молодцы, отрываются от зоны вылета уже хорошо! Дальше больше!))
    dimagas2
    dimagas2
    09 декабря 2019 в 00:40
    Эрнандес по ходу лучший бомбардир Милана около 5-ти голов у него.
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