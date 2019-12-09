«Милан» обыграл «Болонью»

«Милан» одержал победу над «Болоньей» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» — «Милан» 2:3 (1:2)
Голы: Тео Эрнандес 40 (автогол), Сансоне 84 (пенальти) — Пёнтек 15 (пенальти), Тео Эрнандес 32, Бонавентура 46
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Поли, Шутен (Сванберг 46), Ольсен (Орсолини 78), Джемайли (Сантандер 64), Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер (Билья 70), Бонавентура (Лукас Пакета 79), Сусо, Пёнтек (Лукас Пакета 79), Чалханоглу (Кастильехо 85)
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Бани 14, Беннасер 21, Томиясу 74, Паласио 77, Сантандер 81, Романьоли 83
Напомним, что вчера «Ювентус» уступил «Лацио».
Смешно сейчас смотреть тот финал, когда у Ливерпуля на данный момент 6 кубков чемпионов!
А у чемпиона серии Б всего 2 и то один левый.
Смешно сейчас смотреть тот финал, когда у Ливерпуля на данный момент 6 кубков чемпионов!
А у чемпиона серии Б всего 2 и то один левый.